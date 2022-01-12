CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПентагон уклав контракт із компанією Raytheon Technologies на виробництво шести зенітно-ракетних комплексів NASAMS для Збройних сил України. Вартість домовленостей сягає $1,2 млрд.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ППО NASAMS для України: США профінансують виробництво шести комплексів
Фото: Укрінформ
Про це повідомила пресслужба Міноборони США.
Виробництво NASAMS локалізуватиметься у місті Тьюксбері, штат Массачусетс. Орієнтовна дата завершення робіт – 28 листопада 2025 року.
Сили оборони України вже застосовують для захисту від ракетних ударів росії два комплекси NASAMS, отримані у листопаді.
Про те, що Вашингтон має намір поставити Україні вісім одиниць таких систем ППО, стало відомо на початку листопада. Через місяць, у ніч проти 1 грудня, зʼявилася інформація про контракт із оборонною компанією на суму $1,216 млрд.
До нього входить виробництво батарей ЗРК, супутнього обладнання, запчастин, навчання бійців ЗСУ та інші послуги.
Нагадаємо, що раніше Україна отримала від США дві системи ППО NASAMS.
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01 12 2022 12:34 МЕДІА
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