ППО NASAMS для України: США профінансують виробництво шести комплексів

Пентагон уклав контракт із компанією Raytheon Technologies на виробництво шести зенітно-ракетних комплексів NASAMS для Збройних сил України. Вартість домовленостей сягає $1,2 млрд.

Про це повідомила пресслужба Міноборони США.

Виробництво NASAMS локалізуватиметься у місті Тьюксбері, штат Массачусетс. Орієнтовна дата завершення робіт – 28 листопада 2025 року.

Сили оборони України вже застосовують для захисту від ракетних ударів росії два комплекси NASAMS, отримані у листопаді.

Про те, що Вашингтон має намір поставити Україні вісім одиниць таких систем ППО, стало відомо на початку листопада. Через місяць, у ніч проти 1 грудня, зʼявилася інформація про контракт із оборонною компанією на суму $1,216 млрд.

До нього входить виробництво батарей ЗРК, супутнього обладнання, запчастин, навчання бійців ЗСУ та інші послуги.