Прагнемо до хороших відносин з Україною, але забувати про "геноцид" не можна, – Дуда

Президент Польщі заявив, що майбутнє варто "будувати на основі істини, а не брехні або заперечення"

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща прагне до хороших відносин з Україною.

Про це йдеться у зверненні польського президента з нагоди подій, які відбулися на території колишнього села Гута Пеняцька у Львівській області, повідомляє niezalezna.pl. Звернення президента прочитав державний секретар його канцелярії Адам Квятковський, який був присутній на церемонії у Львівській області.

"Злочин геноциду, вчинений тут поліцейськими на службі гітлерівського Третього рейху і українськими націоналістами, призвів до знищення близько тисячі людей: польських жителів Гути Пеняцької, а також євреїв і біженців з інших міст Волині і Поділля, яких вони переховували", – написав Дуда у своєму зверненні.

Він додав, що "невинна смерть, заподіяна лише тому, що вони поляки, лякає величезною жорстокістю". За словами президента Польщі, обов'язок сучасних поляків "не забувати про злочини у Гуті Пеняцькій", "пам’ятати і робити висновки".

Президент також заявив, що поляки прагнуть до добрих стосунків з українцями, і що майбутнє варто "будувати на основі істини, а не брехні або заперечення".

"Наші країни потребують одна одну, щоб бути сильними і безпечними. Тому нам потрібна пам'ять і правда про те, що сталося тут 28 лютого 1944 року. Так, щоб нічого подібного не відбувалося знову, і щоб наші відносини були засновані на міцному фундаменті і взаємній довірі", – додав президент Польщі.

Нагадаємо, глава польського уряду Матеуш Моравецький заявив, що закон про Інститут національної пам'яті, в якому передбачено кримінальну відповідальність за заперечення "злочинів українських націоналістів" проти поляків, спрямований не проти України, а проти "брехні".