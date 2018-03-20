Прах Хокінга поховають поруч з Ньютоном і Дарвіном у Вестмінстерському абатстві

Прах знаменитого британського фізика-теоретика Стівена Хокінга буде поховано в пантеоні Вестмінстерського абатства, поруч з могилами Ісаака Ньютона і Чарльза Дарвіна.

"Цілком очевидно, що прах професора Стівена Хокінга повинен бути похований в абатстві, поруч з іншими знаменитими вченими. Ми вважаємо за необхідне, щоб наука і релігія працювали разом, щоб спробувати вирішити великі загадки таємниці життя і Всесвіту", - заявив декан Вестмінстерського абатства, преподобний Джон Холл, повідомляє The Guardian.

Точна дата похорону, як зазначається в повідомленні абатства, буде названа пізніше.

У Вестмінстерському абатстві поховано багато знаменитих британських вчених, політиків і діячів культури.

Хокінг, один з основоположників квантової космології і видатний популяризатор науки, помер 14 березня 2018 року в віці 76 років. Ще в 1963 році у Хокінга було діагностовано невиліковне захворювання - бічний аміотрофічний склероз (БАС), лікарі говорили, що він не проживе більш як два роки. Однак він прожив понад півстоліття, отримавши визнання як один з найвидатніших учених світу.