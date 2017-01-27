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Прах письменника Олександра Олеся доставили в Україну

Останки Олеся і його дружини буде перепоховано в Лук'янівському заповіднику в Києві
Авіарейс з Праги з прахом письменника Олександра Олеся та його дружини 27 січня прибув в київський аеропорт "Бориспіль".
Прах письменника Олександра Олеся доставили в Україну Фото:з відкритих джерел

"Нашим завданням було скоординувати доставку праху Олександра Олеся в Україну. Ми своє завдання виконали. Сьогодні він прибув до Києва", - повідомив перший секретар з консульських питань посольства України в Чехії Павло Ковтун, інформує "Інтерфакс-Україна".

Він також зазначив, що подальше інформування про перебіг подій - на уповноважених органах в уряді, зокрема на Міністерстві культури України.

У цю п'ятницю відбудеться брифінг міністра культури України Євгена Нищука, присвячений питанню перепоховання Олеся і його дружини.

Зазначимо, що Кабмін виділив Міністерству закордонних справ України 60 тис гривень для доставки в Україну останків Олександра Олеся і його дружини.

Нагадаємо, що в Чехії були примусово ексгумовані останки відомого українського письменника Олександра Олеся, похованого на Ольшанському кладовищі в Празі.

При Міністерстві культури України також створять міжвідомчу комісію, яка займатиметься питанням перепоховань видатних українців.

У свою чергу міністр культури України Євген Нищук заявив, що точної дати перепоховання українського письменника Олександра Олеся в Українще немає.і 

 

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27 01 2017 10:26
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