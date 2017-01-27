Прах письменника Олександра Олеся доставили в Україну
"Нашим завданням було скоординувати доставку праху Олександра Олеся в Україну. Ми своє завдання виконали. Сьогодні він прибув до Києва", - повідомив перший секретар з консульських питань посольства України в Чехії Павло Ковтун, інформує "Інтерфакс-Україна".
Він також зазначив, що подальше інформування про перебіг подій - на уповноважених органах в уряді, зокрема на Міністерстві культури України.
У цю п'ятницю відбудеться брифінг міністра культури України Євгена Нищука, присвячений питанню перепоховання Олеся і його дружини.
Зазначимо, що Кабмін виділив Міністерству закордонних справ України 60 тис гривень для доставки в Україну останків Олександра Олеся і його дружини.
Нагадаємо, що в Чехії були примусово ексгумовані останки відомого українського письменника Олександра Олеся, похованого на Ольшанському кладовищі в Празі.
При Міністерстві культури України також створять міжвідомчу комісію, яка займатиметься питанням перепоховань видатних українців.
У свою чергу міністр культури України Євген Нищук заявив, що точної дати перепоховання українського письменника Олександра Олеся в Українще немає.і
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