Прах письменника Олександра Олеся доставили в Україну

Останки Олеся і його дружини буде перепоховано в Лук'янівському заповіднику в Києві

Авіарейс з Праги з прахом письменника Олександра Олеся та його дружини 27 січня прибув в київський аеропорт "Бориспіль".

"Нашим завданням було скоординувати доставку праху Олександра Олеся в Україну. Ми своє завдання виконали. Сьогодні він прибув до Києва", - повідомив перший секретар з консульських питань посольства України в Чехії Павло Ковтун, інформує "Інтерфакс-Україна".

Він також зазначив, що подальше інформування про перебіг подій - на уповноважених органах в уряді, зокрема на Міністерстві культури України.

У цю п'ятницю відбудеться брифінг міністра культури України Євгена Нищука, присвячений питанню перепоховання Олеся і його дружини.

Зазначимо, що Кабмін виділив Міністерству закордонних справ України 60 тис гривень для доставки в Україну останків Олександра Олеся і його дружини.