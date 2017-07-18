Пранкер Седюк заплатить штраф за голі сідниці на Євробаченні

Під час суду Седюк вибачився перед Джамалою та тими, кого його вчинок міг образити

17 липня у Дніпровському районному суді відбулося засідання у справі скандального пранкера Віталія Седюка, який показав сідниці під час виступу української співачки Джамали на Євробаченні.

Прокурор просив для нього покарання у вигляді громадських робіт, але суд призначив Седюку штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 гривень), повідомляє УНІАН.

Під час суду Седюк вибачився перед Джамалою та тими, кого його вчинок міг образити.

Він також запевнив, що більше не має наміру влаштовувати скандальні пранки.

"Робити такого більше не буду. Мені 28, я хочу знайти роботу. Мені ж за пранки не платять", - заявив Седюк у суді.

На суді він захищав себе сам, пояснивши це тим, що не вважає себе злочинцем, а значить і захист йому не потрібен. Седюк також погодився з вироком суду.

"Треба було покарати. Не думаю, що це якийсь кримінал. А ось зі штрафом, напевно, згоден", – зазначив скандальний пранкер.

Нагадаємо, колишнього журналіста телеканалу "1+1" Віталія Седюка, який вибіг на сцену і оголив свій зад під час виступу Джамали на "Євробаченні-2017", затримали.

Згодом суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.