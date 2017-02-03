Прапор Росії може стати другим "державним" в Придністров'ї

Верховна рада Придністров'я затвердила у першому читанні ініціативу про рівний статус прапорів ПМР і РФ

У Придністров'ї хочуть прирівняти за статусом прапор невизнаної республіки і державний прапор РФ.

Ініціативу фактичного уряду невизнаної республіки підтримав у першому читанні так званий верховна рада ПМР.

Про це пише видання Федеральних зборів РФ Парламентська газета.

"Встановлення на будівлях усіх органів влади поряд з державним прапором ПМР російського триколора буде означати зміцнення придністровської державності і відзначення нового етапу інтеграції з Росією", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Раніше проросійський президент Молдови Ігор Додон пообіцяв провести референдум про статус невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.

Незалежність ПМР проголосила 25 серпня 1991 року, після чого між сепаратистами і молдавськими військами розпочався короткочасний збройний конфлікт, що завершився фактичною перемогою сепаратистів, підтриманих російською армією.

Нагадаємо, раніше у самопроголошеному Придністров'ї виступили категорично проти виведення російських військ з регіону, вважаючи їх "гарантами миру".

Як повідомлялося, Україна готова надати "зелений коридор" для евакуації російських військ і озброєння, розміщеного в селі Кобасна у невизнаному Придністров'ї. Про це домовилися міністр оборони України Степан Полторак і міністр оборони Молдови Анатол Шалару.