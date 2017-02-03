Прапор Росії може стати другим "державним" в Придністров'ї
Ініціативу фактичного уряду невизнаної республіки підтримав у першому читанні так званий верховна рада ПМР.
Про це пише видання Федеральних зборів РФ Парламентська газета.
"Встановлення на будівлях усіх органів влади поряд з державним прапором ПМР російського триколора буде означати зміцнення придністровської державності і відзначення нового етапу інтеграції з Росією", - йдеться в пояснювальній записці до документа.
Раніше проросійський президент Молдови Ігор Додон пообіцяв провести референдум про статус невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.
Незалежність ПМР проголосила 25 серпня 1991 року, після чого між сепаратистами і молдавськими військами розпочався короткочасний збройний конфлікт, що завершився фактичною перемогою сепаратистів, підтриманих російською армією.
Нагадаємо, раніше у самопроголошеному Придністров'ї виступили категорично проти виведення російських військ з регіону, вважаючи їх "гарантами миру".
Як повідомлялося, Україна готова надати "зелений коридор" для евакуації російських військ і озброєння, розміщеного в селі Кобасна у невизнаному Придністров'ї. Про це домовилися міністр оборони України Степан Полторак і міністр оборони Молдови Анатол Шалару.
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