Працівника Львівської митниці упіймали на хабарі За даним фактом відкрито кримінальне провадження

Співробітники Служби безпеки України затримали працівника посту Краковець Львівської митниці, його було викрито в корупційній діяльності.

Фото: прес-служба СБУ

"Вимагач вимагав гроші за сприяння підприємцю в переправленні сигарет через державний кордон України. Співробітники спецслужби затримали митника після отримання 500 доларів США неправомірної вигоди", - розповіли в прес-центрі СБУ. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Нагадаємо, у січні правоохоронці затримали тимчасово виконуючого обов'язки заступника начальника Львівської митниці Юрія Борисова за підозрою в отриманні 15 тис. доларів хабара.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію