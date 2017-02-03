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Працівника Львівської митниці упіймали на хабарі

За даним фактом відкрито кримінальне провадження
Співробітники Служби безпеки України затримали працівника посту Краковець Львівської митниці, його було викрито в корупційній діяльності.
Працівника Львівської митниці упіймали на хабарі Фото: прес-служба СБУ

"Вимагач вимагав гроші за сприяння підприємцю в переправленні сигарет через державний кордон України. Співробітники спецслужби затримали митника після отримання 500 доларів США неправомірної вигоди", - розповіли в прес-центрі СБУ.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у січні правоохоронці затримали тимчасово виконуючого обов'язки заступника начальника Львівської митниці Юрія Борисова за підозрою в отриманні 15 тис. доларів хабара.

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02 03 2017 13:19
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