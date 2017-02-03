БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИСпівробітники Служби безпеки України затримали працівника посту Краковець Львівської митниці, його було викрито в корупційній діяльності.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Працівника Львівської митниці упіймали на хабарі
За даним фактом відкрито кримінальне провадження
Фото: прес-служба СБУ
"Вимагач вимагав гроші за сприяння підприємцю в переправленні сигарет через державний кордон України. Співробітники спецслужби затримали митника після отримання 500 доларів США неправомірної вигоди", - розповіли в прес-центрі СБУ.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у січні правоохоронці затримали тимчасово виконуючого обов'язки заступника начальника Львівської митниці Юрія Борисова за підозрою в отриманні 15 тис. доларів хабара.
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