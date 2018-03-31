Працівника СБУ за смертельне ДТП засудили до трьох років в'язниці

У 2015 році він у стані алкогольного сп'яніння на високій швидкості зіткнувся з електроопорою, внаслідок чого пасажир у його авто загинув

Оболонський районний суд Києва визнав винним співробітника Служби безпеки України у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Як повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України, порушнику призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами терміном на 3 роки.

У жовтні 2015 року співробітник СБУ, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, керував автомобілем марки BMW X5, рухаючись на небезпечній швидкості.

"Не врахувавши дорожню обстановку, він здійснив виїзд на клумбу і допустив зіткнення з електроопорою, внаслідок чого пасажир цього транспортного засобу отримав важкі тілесні ушкодження, несумісні з життям, від яких помер на місці", – йдеться в повідомленні.

Частина 2 статті 286 Кримінального кодексу карається позбавленням волі на термін від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без цього.

Нагадаємо, у вівторок, 20 березня, в Запорізькій області поліцейський на власному автомобілі на смерть збив пішохода.