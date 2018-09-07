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Працівника збірної Хорватії виключили з команди за слова про Україну

Вукоєвіч свого часу виступав за київське "Динамо"
Федерація футболу Хорватії покарала члена тренерського штабу команди Огнєна Вукоєвіча за слова про Україну.
Працівника збірної Хорватії виключили з команди за слова про Україну Огнєн Вукоєвіч. Фото: eurosport.ru

Вукоєвіч, який виконував обов'язки скаута Хорватії на ЧС-2018, аналізуючи гру суперників "картатих", був виключений з команди, інформує офіційний сайт Федерації футболу Хорватії (HNS).

Таким чином HNS покарала Вукоєвіча за відеоролик з Домагоєм Відою, де обоє присвячують перемогу "Динамо" та Україні.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Чемпіонату світу з футболу 7 липня збірна Хорватії перемогла збірну Росії і вийшла до півфіналу. Після матчу захисник футбольної збірної Хорватії Домагой Віда разом з колишнім гравцем команди Огнєном Вукоєвичем записав відеозвернення"Слава Україні, давай, давай!"– сказав Віда на відео, а Вукоєвич додав: "Ця перемога за "Динамо" і за Україну. Хорватія, вперед!"

Згідно з правилами ФІФА, тема політики заборонена на чемпіонатах. За порушення і навмисну ​​провокацію спортсмену загрожувала дискваліфікація. Віда заявив, що його слова не мали політичного підтексту, а відео було просто жартом.

У прес-службі збірної Хорватії заявили, що висловлювання гравців були лише відповіддю на численні привітання з України, де Віда і Вукоєвич грали кілька сезонів.

В 1/2 фіналу Хорватія зіграє з Англією.

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09 07 2018 15:59
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