Працівника збірної Хорватії виключили з команди за слова про Україну
Вукоєвіч, який виконував обов'язки скаута Хорватії на ЧС-2018, аналізуючи гру суперників "картатих", був виключений з команди, інформує офіційний сайт Федерації футболу Хорватії (HNS).
Таким чином HNS покарала Вукоєвіча за відеоролик з Домагоєм Відою, де обоє присвячують перемогу "Динамо" та Україні.
Нагадаємо, у чвертьфіналі Чемпіонату світу з футболу 7 липня збірна Хорватії перемогла збірну Росії і вийшла до півфіналу. Після матчу захисник футбольної збірної Хорватії Домагой Віда разом з колишнім гравцем команди Огнєном Вукоєвичем записав відеозвернення. "Слава Україні, давай, давай!"– сказав Віда на відео, а Вукоєвич додав: "Ця перемога за "Динамо" і за Україну. Хорватія, вперед!"
Згідно з правилами ФІФА, тема політики заборонена на чемпіонатах. За порушення і навмисну провокацію спортсмену загрожувала дискваліфікація. Віда заявив, що його слова не мали політичного підтексту, а відео було просто жартом.
У прес-службі збірної Хорватії заявили, що висловлювання гравців були лише відповіддю на численні привітання з України, де Віда і Вукоєвич грали кілька сезонів.
В 1/2 фіналу Хорватія зіграє з Англією.
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