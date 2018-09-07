Працівника збірної Хорватії виключили з команди за слова про Україну

Вукоєвіч свого часу виступав за київське "Динамо"

Федерація футболу Хорватії покарала члена тренерського штабу команди Огнєна Вукоєвіча за слова про Україну.

Вукоєвіч, який виконував обов'язки скаута Хорватії на ЧС-2018, аналізуючи гру суперників "картатих", був виключений з команди, інформує офіційний сайт Федерації футболу Хорватії (HNS).

Таким чином HNS покарала Вукоєвіча за відеоролик з Домагоєм Відою, де обоє присвячують перемогу "Динамо" та Україні.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Чемпіонату світу з футболу 7 липня збірна Хорватії перемогла збірну Росії і вийшла до півфіналу. Після матчу захисник футбольної збірної Хорватії Домагой Віда разом з колишнім гравцем команди Огнєном Вукоєвичем записав відеозвернення. "Слава Україні, давай, давай!"– сказав Віда на відео, а Вукоєвич додав: "Ця перемога за "Динамо" і за Україну. Хорватія, вперед!"

Згідно з правилами ФІФА, тема політики заборонена на чемпіонатах. За порушення і навмисну ​​провокацію спортсмену загрожувала дискваліфікація. Віда заявив, що його слова не мали політичного підтексту, а відео було просто жартом.

У прес-службі збірної Хорватії заявили, що висловлювання гравців були лише відповіддю на численні привітання з України, де Віда і Вукоєвич грали кілька сезонів.

В 1/2 фіналу Хорватія зіграє з Англією.