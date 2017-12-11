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Працівникам в Німеччині хочуть скасувати восьмигодинний робочий день

"Переконання, що робочий день починається в офісі вранці та закінчується після виходу з офісу, є застарілим"
У Німеччині запропонували запровадити більш гнучкий графік роботи для підтримання конкурентоспроможності німецьких компаній.
Працівникам в Німеччині хочуть скасувати восьмигодинний робочий день Фото: newsland.ru

"Фірми, які хочуть вижити в новому, пронизаному цифровими технологіями, світі, мають бути маневреними і вміти швидко скликати свої команди. Переконання, що робочий день починається в офісі вранці та закінчується після виходу з офісу, є застарілим", - заявив глава Ради економічних експертів при уряді ФРН Крістоф Шмідт в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag, пише DW.

Також фахівець застеріг від прихованого збільшення робочого часу в результаті реформи. 

"Можливо, роботодавцям цього і хотілося б, але має йтися виключно про те, щоб наявний робочий час гнучкіше розподілявся протягом дня та тижня", - пояснив Шмідт.

Німецькі роботодавці давно виступають за скасування восьмигодинного робочого дня та збереження діючої норми про обмеження праці 48-ми годинами на тиждень. Вони також виступають за скорочення з 11 до 9 годин зафіксованої в законодавстві норми обов'язкової перерви між робочими днями.

Рада економічних експертів передала свої висновки канцлеру ФРН Ангелі Меркель.

Нагадаємо, суд у німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія постановив, що тістечко та каву або чай не можна вважати повноцінним сніданком, і тому такий перекус не підлягає оподаткуванню.

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12 11 2017 16:38
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