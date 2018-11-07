Працівників "старого" Верховного Суду не пускають на роботу

Працівників апарату Верховного Суду України не пускають на робочі місця.

"Ми стоїмо зараз під дощем біля воріт Кловського палацу. Працівників апарату не пускають до приміщення, посилаючись на інструкцію людини, яка не перебуває в штаті (очевидно, йдеться про Валентина Сердюка, якого перевели в ВСУ на посаду заступника голови апарату, після чого судді ВСУ скоротили цю посаду, - LB.ua)", - повідомив в.о. голови ВСУ Василь Гуменюк, інформує LB.ua.

"Ми звернулися в Генпрокуратуру з приводу дій, спрямованих на ліквідацію конституційного органу - Верховного Суду України. ГПУ внесла дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань. На час розслідування будь-які дії проводити заборонено", - додав він.

Гуменюк також повідомив, що про ситуацію з недопуском працівників апарату поінформовано міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Також судді очікують закінчення засідання Кабміну, щоб звернутися до Валерія Гелетея, начальника Управління державної охорони, яка охороняє приміщення судів. А також повідомити про недопуск працівників ВСУ Генпрокуратуру.

У коментарі LB.ua Валентин Сердюк повідомив, що працівникам апарату вручають накази про звільнення. Тих із них, хто погоджується з наказом, пропускають на робоче місце. Сьогодні в них - останній робочий день. Якщо хтось не хоче підписувати документ, про це складають відповідний акт.

"Працівників апарату було попереджено про звільнення ще в грудні минулого року. Багато працівників перейшли в новий Верховний Суд, інших попередили про вивільнення. Є проблеми в тому, що вони отримують бюджетні гроші. За півроку на утримання ВСУ було витрачено близько 50 млн грн з бюджету. Водночас процесуальну діяльність апарат не здійснює, справи ВСУ передані Верховному Суду", - повідомив він, зазначивши, що вважає свої дії законними.

За словами Сердюка, в апараті ВСУ залишилося близько 60 працівників. Він також прокоментував звернення суддів ВСУ в Генпрокуратуру: "Як на мене, все це придумано. Я не скоював ніяких злочинів. Діяв у рамках правового поля. Мін'юст зареєстрував припинення ВСУ як юридичної особи. І цей факт ніким не спростований".

Новий Верховний суд розпочав роботу 15 грудня. У момент початку роботи нового Верховного суду припиняють функціонування старий Верховний суд, Вищий адміністративний суд, Вищий господарський суд і Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ.

11 листопада 113 суддів нового Верховного суду склали присягу. Вони були призначені президентом Петром Порошенко, який підписав відповідний указ.

Як відомо, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроект №6232, яким передбачено нові редакції 3 процесуальних кодексів та внесення змін до ще 2 кодексів.

Національне антикорупційне бюро і заступник генерального прокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос просили президента Петра Порошенка ветувати цей закон. Проте 22 листопада президент його підписав.