Працівників "старого" Верховного Суду не пускають на роботу
"Ми стоїмо зараз під дощем біля воріт Кловського палацу. Працівників апарату не пускають до приміщення, посилаючись на інструкцію людини, яка не перебуває в штаті (очевидно, йдеться про Валентина Сердюка, якого перевели в ВСУ на посаду заступника голови апарату, після чого судді ВСУ скоротили цю посаду, - LB.ua)", - повідомив в.о. голови ВСУ Василь Гуменюк, інформує LB.ua.
"Ми звернулися в Генпрокуратуру з приводу дій, спрямованих на ліквідацію конституційного органу - Верховного Суду України. ГПУ внесла дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань. На час розслідування будь-які дії проводити заборонено", - додав він.
Гуменюк також повідомив, що про ситуацію з недопуском працівників апарату поінформовано міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Також судді очікують закінчення засідання Кабміну, щоб звернутися до Валерія Гелетея, начальника Управління державної охорони, яка охороняє приміщення судів. А також повідомити про недопуск працівників ВСУ Генпрокуратуру.
У коментарі LB.ua Валентин Сердюк повідомив, що працівникам апарату вручають накази про звільнення. Тих із них, хто погоджується з наказом, пропускають на робоче місце. Сьогодні в них - останній робочий день. Якщо хтось не хоче підписувати документ, про це складають відповідний акт.
"Працівників апарату було попереджено про звільнення ще в грудні минулого року. Багато працівників перейшли в новий Верховний Суд, інших попередили про вивільнення. Є проблеми в тому, що вони отримують бюджетні гроші. За півроку на утримання ВСУ було витрачено близько 50 млн грн з бюджету. Водночас процесуальну діяльність апарат не здійснює, справи ВСУ передані Верховному Суду", - повідомив він, зазначивши, що вважає свої дії законними.
За словами Сердюка, в апараті ВСУ залишилося близько 60 працівників. Він також прокоментував звернення суддів ВСУ в Генпрокуратуру: "Як на мене, все це придумано. Я не скоював ніяких злочинів. Діяв у рамках правового поля. Мін'юст зареєстрував припинення ВСУ як юридичної особи. І цей факт ніким не спростований".
Новий Верховний суд розпочав роботу 15 грудня. У момент початку роботи нового Верховного суду припиняють функціонування старий Верховний суд, Вищий адміністративний суд, Вищий господарський суд і Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ.
11 листопада 113 суддів нового Верховного суду склали присягу. Вони були призначені президентом Петром Порошенко, який підписав відповідний указ.
Як відомо, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроект №6232, яким передбачено нові редакції 3 процесуальних кодексів та внесення змін до ще 2 кодексів.
Національне антикорупційне бюро і заступник генерального прокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос просили президента Петра Порошенка ветувати цей закон. Проте 22 листопада президент його підписав.
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