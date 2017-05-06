CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ селі Бугрин Гощанського району Рівненської області з високовольтної електроопори рятували 13-річного хлопця.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Працівники ДСНС Рівненської області рятували підлітка, який повис на високовольтній електроопорі, – ФОТО
Хлопець заліз на електроопору, отримав опіки та повис
Фото: rivne.dsns.gov.ua
Підліток заліз на електроопору, отримав опіки та повис, повідомили в прес-службі управління ДСНС у Рівненській області.
"Хлопець обпік ліву ногу та не міг самостійно спуститися. Підлітка госпіталізували в Рівненську обласну дитячу лікарню. Стан потерпілого задовільний", – повідомили у ДСНС.
Обставини травмування хлопця з’ясовує поліція.
Фото: rivne.dsns.gov.ua
Фото: rivne.dsns.gov.ua
Фото: rivne.dsns.gov.ua
Нагадаємо, в Києві хлопець намагався вилізти на верхівку опори Пішохідного моста і зірвався.
У київській підземці смертельно травмувався хлопець, який намагався проїхатись на вагоні.
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05 06 2017 18:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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