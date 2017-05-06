Працівники ДСНС Рівненської області рятували підлітка, який повис на високовольтній електроопорі, – ФОТО

Хлопець заліз на електроопору, отримав опіки та повис

У селі Бугрин Гощанського району Рівненської області з високовольтної електроопори рятували 13-річного хлопця.

Підліток заліз на електроопору, отримав опіки та повис, повідомили в прес-службі управління ДСНС у Рівненській області.

"Хлопець обпік ліву ногу та не міг самостійно спуститися. Підлітка госпіталізували в Рівненську обласну дитячу лікарню. Стан потерпілого задовільний", – повідомили у ДСНС.

Обставини травмування хлопця з’ясовує поліція.



Фото: rivne.dsns.gov.ua



Фото: rivne.dsns.gov.ua



Фото: rivne.dsns.gov.ua

Нагадаємо, в Києві хлопець намагався вилізти на верхівку опори Пішохідного моста і зірвався.

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