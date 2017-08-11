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Працівники лісового господарства на Закарпатті брали хабарі за незаконне вирубування дерев

Старшого майстра лісу затримано на робочому місці під час отримання другої частини неправомірної вигоди
На Закарпатті правоохоронці викрили працівників лісового господарства, які брали хабарі за незаконне вирубування дерев.
Працівники лісового господарства на Закарпатті брали хабарі за незаконне вирубування дерев Фото: khm.depo.ua

Гроші посадові особи вимагали та одержували за вирішення питання щодо безперешкодного отримання безоблікового лісу-кругляка породи "Дуб", отриманого у ході самовільної рубки, інформує прес-служба прокуратури Закарпатської області.

У рамках кримінального провадження за ч.3 ст.368 ККУ, задокументовано злочинну схему систематичного вимагання та отримання грошей службовими особами ДП "Довжанське ЛМГ" Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства. Зокрема, старшим майстром лісу Загатянського лісництва "Довжанське ЛМГ", лісничим вказаного лісництва та директором ДП "Довжанське ЛМГ" від мешканців області.

Прокуратурою було зафіксовано вимагання неправомірної вигоди у сумі 200 доларів США та 20 тисяч гривень старшим майстром лісу (з яких частину коштів він вимагав для передачі іншим названим фігурантам кримінального провадження) від закарпатця за отримання останнім безоблікового лісу-кругляка заготовленого у ході самовільної вирубки та сприяння у безперешкодному його вивезенні з лісового масиву.

Старшого майстра лісу затримано на робочому місці під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 20 тисяч гривень, від закарпатця, у якого напередодні посадовець вже одержав 200 доларів США.

Тривають обшуки за місцем роботи та проживання усіх фігурантів кримінального провадження. Вирішується питання про їх затримання в порядку ст.208 КПК України.

Нагадаємо, що на території ДП "Дрогобицьке лісове господарство" виявили незаконну вирубку дерев, в результаті якої державі було завдано збитків на понад 700 тис. грн.

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08 11 2017 18:36
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