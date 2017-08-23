CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКолектив Посольства України у Великій Британії привітав українців з 26-ю річницею Незалежності, прочитавши вірш "Любіть Україну" англійською мовою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Працівники Посольства України у Великобританії прочитали "Любіть Україну" англійською, - ВІДЕО
До Дня Незалежності
Відповідне відеозвернення розміщено на сайті посольства.
"Наша задумка полягала в тому, щоб і наші британські друзі могли повною мірою розділити з нами любов до батьківщини і зрозуміти справжню українську душу", - сказала посол України Наталія Галібаренко.
Нагадаємо, що співробітники посольства США в Україні привітали нашу державу з Днем незалежності, виконавши "Добрий ранок, Україно" гурту "Нумер 482".
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23 08 2017 19:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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