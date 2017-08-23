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Працівники Посольства України у Великобританії прочитали "Любіть Україну" англійською, - ВІДЕО

До Дня Незалежності
Колектив Посольства України у Великій Британії привітав українців з 26-ю річницею Незалежності, прочитавши вірш "Любіть Україну" англійською мовою.
Працівники Посольства України у Великобританії прочитали "Любіть Україну" англійською, - ВІДЕО

Відповідне відеозвернення розміщено на сайті посольства.

"Наша задумка полягала в тому, щоб і наші британські друзі могли повною мірою розділити з нами любов до батьківщини і зрозуміти справжню українську душу", - сказала посол України Наталія Галібаренко.

Нагадаємо, що співробітники посольства США в Україні привітали нашу державу з Днем незалежності, виконавши "Добрий ранок, Україно" гурту "Нумер 482".

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23 08 2017 19:36
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