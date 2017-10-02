Працівники регіонального філіалу "Укрзалізниці" привласнили майже 50 млн грн держкоштів
"При процесуальному керівництві прокуратури Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) і ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України", - повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.
Встановлено, що протягом 2015-2016 років посадові особи регіональної філії ПАТ "Укрзалізниця", діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, що знаходяться в змові з керівництвом низки фіктивних приватних підприємств, привласнили державні кошти в сумі майже 50 млн гривень.
На підставі ухвали суду 9 лютого співробітники прокуратури Київської області спільно з працівниками СБУ провели 5 санкціонованих обшуків у Харкові.
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Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Вирішується питання про притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, що Служба безпеки України спільно з прокуратурою викрила факт постачання неліквідних запасних частин до поїздів державного підприємства "Укрзалізниці".
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