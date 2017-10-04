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Працівники СБУ виявили схованку з гранатометами в зоні АТО

У схованнці зі зброєю зберігалися також 9 гранат і сотні патронів
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) виявили схованку з гранатометами і боєприпасами у районі проведення антитерористичної операції (АТО) в Донецькій області.
Працівники СБУ виявили схованку з гранатометами в зоні АТО СБУ. Фото: ukraineunderattack.org

"На околиці села Новогригорівка Донецької області із однієї з покинутих господарських будівель співробітники спецслужби вилучили чотири гранатомети, дев'ять гранат Ф-1 та РГН і більше шестисот патронів калібру 5,45 мм", - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають відповідні процесуальні дії.

Нагадаємо, що в Бахмуті Донецької області поліція за три години роботи вилучила у місцевих жителів арсенал боєприпасів.

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10 04 2017 20:19
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