Працівники СБУ виявили схованку з гранатометами в зоні АТО

У схованнці зі зброєю зберігалися також 9 гранат і сотні патронів

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) виявили схованку з гранатометами і боєприпасами у районі проведення антитерористичної операції (АТО) в Донецькій області.

"На околиці села Новогригорівка Донецької області із однієї з покинутих господарських будівель співробітники спецслужби вилучили чотири гранатомети, дев'ять гранат Ф-1 та РГН і більше шестисот патронів калібру 5,45 мм", - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають відповідні процесуальні дії.

Нагадаємо, що в Бахмуті Донецької області поліція за три години роботи вилучила у місцевих жителів арсенал боєприпасів.