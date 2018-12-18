Працівники воєнізованої охорони "Укрзалізниці" вимагали 400 тис. у бізнесмена
Встановлено, що посадові особи загону разом з представниками місцевого криміналітету організували механізм викрадення вантажів (металу, вугілля, паливно-мастильних матеріалів) з вагонів, що проходять через залізничні станції Запорізької області. Зловмисники вимагали у власників цих вантажів гроші за збереження і безперешкодний пропуск товарів по території регіону, повідомляють на сайті СБУ.
СБУ задокументувала факт вимагання одним з керівників Дніпровського загону воєнізованої охорони 400 тис. гривень від приватного підприємця.
Чиновника затримали під час отримання останньої частини хабара в розмірі близько 150 тис. гривень. Вирішується питання про оголошення йому підозри й обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Фото: СБУ
Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру посадовцям ПАТ "Укрзалізниця" та представникам ТОВ "Вог Аеро Джет", які підозрюються у завданні збитків компанії в особливо великих розмірах.
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