Працівницю міграційної служби арештували на три роки через корупцію
Про це стало відомо з вироку суду, розміщеного в Єдиному держреєстрі судових рішень.
Згідно з інформацією суду, чиновниця засуджено за спробу прискорити процес отримання закордонних паспортів. У квітні 2016 року вона вимагала та отримала дев'ять тисяч гривень (з них 5236,9 грн незаконно) за вплив на начальника та спеціаліста відомства. Позачергово вони повинні були оформити і видати за сім днів закордонні паспорти п'ятьом громадянам України.
Дії співробітниці міграційної служби потрапляють під статтю ч. 3 ст. 369-2 КК "Зловживання впливом" та визнані судом тяжким злочином. Але враховуючи той факт, що у жінки двоє неповнолітніх дітей, суд призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі на три роки з конфіскацією всього її майна.
Засуджена не визнала своєї провини.
Нагадаємо, наприкінці минулого місяця у Львові поліцейські затримали співробітника одного з районних відділень Головного управління Державної міграційної служби, який вимагав гроші за якнайшвидшу видачу біометричного закордонного паспорта.
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