Працівницю міграційної служби арештували на три роки через корупцію

Галицький районний суд Львова засудив головного спеціаліста Галицького райвідділу ГУ державної міграційної служби України у Львівській області на три роки позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це стало відомо з вироку суду, розміщеного в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Згідно з інформацією суду, чиновниця засуджено за спробу прискорити процес отримання закордонних паспортів. У квітні 2016 року вона вимагала та отримала дев'ять тисяч гривень (з них 5236,9 грн незаконно) за вплив на начальника та спеціаліста відомства. Позачергово вони повинні були оформити і видати за сім днів закордонні паспорти п'ятьом громадянам України.

Дії співробітниці міграційної служби потрапляють під статтю ч. 3 ст. 369-2 КК "Зловживання впливом" та визнані судом тяжким злочином. Але враховуючи той факт, що у жінки двоє неповнолітніх дітей, суд призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі на три роки з конфіскацією всього її майна.

Засуджена не визнала своєї провини.

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця у Львові поліцейські затримали співробітника одного з районних відділень Головного управління Державної міграційної служби, який вимагав гроші за якнайшвидшу видачу біометричного закордонного паспорта.