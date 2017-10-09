Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Працівницю міграційної служби арештували на три роки через корупцію

За прискорене оформлення закордонних паспортів жінка отримала понад 5 тис. грн
Галицький районний суд Львова засудив головного спеціаліста Галицького райвідділу ГУ державної міграційної служби України у Львівській області на три роки позбавлення волі з конфіскацією майна.
Працівницю міграційної служби арештували на три роки через корупцію Фото: dzerkalo-zakarpattya.com

Про це стало відомо з вироку суду, розміщеного в Єдиному держреєстрі судових рішень.

Згідно з інформацією суду, чиновниця засуджено за спробу прискорити процес отримання закордонних паспортів. У квітні 2016 року вона вимагала та отримала дев'ять тисяч гривень (з них 5236,9 грн незаконно) за вплив на начальника та спеціаліста відомства. Позачергово вони повинні були оформити і видати за сім днів закордонні паспорти п'ятьом громадянам України.

Дії співробітниці міграційної служби потрапляють під статтю ч. 3 ст. 369-2 КК "Зловживання впливом" та визнані судом тяжким злочином. Але враховуючи той факт, що у жінки двоє неповнолітніх дітей, суд призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі на три роки з конфіскацією всього її майна.

Засуджена не визнала своєї провини.

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця у Львові поліцейські затримали співробітника одного з районних відділень Головного управління Державної міграційної служби, який вимагав гроші за якнайшвидшу видачу біометричного закордонного паспорта.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 09 2017 16:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.