Працюючим пенсіонерам збережуть всі соцвиплати

Ні уряд, ні відомство не мають наміру обмежувати права пенсіонерів, які працюють

У Міністерстві соціальної політики заявляють, що соціальні виплати працюючим пенсіонерам скасовувати не будуть.

Як зазначають у відомстві, працюючим пенсіонерам для збереження виплат немає потреби обирати між пенсією та зарплатою.

"Міністерство соціальної політики офіційно повідомляє, що зазначена інформація не відповідає дійсності. Проведена пенсійна реформа не передбачає необхідності вибору між пенсією та зарплатою для працюючих пенсіонерів. Навпаки, саме для того, щоб припинити дискримінацію працюючих пенсіонерів, і була проведена пенсійна реформа", - відзначили у відомстві.

Також у міністерстві додали, що ні уряд, ні відомство не мають наміру обмежувати права пенсіонерів, які працюють.

У той же час, введена з жовтня 2017 року норма про 15-відсоткове зменшення пенсійних виплат працюючим пенсіонерам скасована.

На початку березня 2018 року Міністерство соціальної політики в рамках пенсійної реформи заявило про наміри ввести законодавчі зміни для того, щоб під час нарахування пенсії роль стажу була більш вагомою, ніж роль заробітної плати, тим самим підвищивши суму пенсійних виплат для людей з великим трудовим стажем і невеликою зарплатою.