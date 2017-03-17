Правління "Нафтогазу" офіційно звільнило президента "Укртрансгазу" Прокопіва
"Правління НАК "Нафтогаз України" за погодженням із наглядовою радою проголосувало за відставку президента ПАТ "Укртрансгаз" Ігоря Прокопіва", - повідомляє прес-служба "Нафтогазу".
При цьому зауважується, що компанія оголосила пошук кандидатів та планує найближчим часом провести конкурс на заміщення посади президента "Укртрансгазу".
Наразі обов’язки президента "Укртрансгазу" тимчасово покладено на першого віце-президента товариства Мирослава Химка.
"Укртрансгаз" без жодних перешкод і надалі забезпечуватиме надійне постачання газу українським та європейським споживачам", - зазначили в НАК "Нафтогазі".
Зауважимо, що Ігор Прокопів обіймав посаду президента "Укртрансгазу" з серпня 2014 року.
Нагадаємо, що в середині лютого правління "Нафтогазу України" відсторонило Прокопіва від обов'язків президента "Укртрансгазу", а наглядова рада держхолдингу затвердила це рішення.
За даними НАК, незалежний аудитор Deloitte&Touche виявив ряд порушень під час офіційної перевірки фінансових документів "Укртрансгазу". Пізніше з цих питань були проведені розслідування, як зовнішнім аудитором, так і новоствореним органом внутрішнього аудиту "Нафтогазу України".
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