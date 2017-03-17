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Правління "Нафтогазу" офіційно звільнило президента "Укртрансгазу" Прокопіва

Обов’язки президента "Укртрансгазу" тимчасово покладено на першого віце-президента товариства Мирослава Химка
НАК "Нафтогаз України" звільнив із посади президента ПАТ "Укртрансгаз" Ігоря Прокопіва.
Правління "Нафтогазу" офіційно звільнило президента "Укртрансгазу" Прокопіва Фото: news.nikcity.com

"Правління НАК "Нафтогаз України" за погодженням із наглядовою радою проголосувало за відставку президента ПАТ "Укртрансгаз" Ігоря Прокопіва", - повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

При цьому зауважується, що компанія оголосила пошук кандидатів та планує найближчим часом провести конкурс на заміщення посади президента "Укртрансгазу".

Наразі обов’язки президента "Укртрансгазу" тимчасово покладено на першого віце-президента товариства Мирослава Химка.

"Укртрансгаз" без жодних перешкод і надалі забезпечуватиме надійне постачання газу українським та європейським споживачам", - зазначили в НАК "Нафтогазі".

Зауважимо, що Ігор Прокопів обіймав посаду президента "Укртрансгазу" з серпня 2014 року.

Нагадаємо, що в середині лютого правління "Нафтогазу України" відсторонило Прокопіва від обов'язків президента "Укртрансгазу", а наглядова рада держхолдингу затвердила це рішення.

За даними НАК, незалежний аудитор Deloitte&Touche виявив ряд порушень під час офіційної перевірки фінансових документів "Укртрансгазу". Пізніше з цих питань були проведені розслідування, як зовнішнім аудитором, так і новоствореним органом внутрішнього аудиту "Нафтогазу України".

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17 03 2017 21:35
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