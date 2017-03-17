Правління "Нафтогазу" офіційно звільнило президента "Укртрансгазу" Прокопіва

НАК "Нафтогаз України" звільнив із посади президента ПАТ "Укртрансгаз" Ігоря Прокопіва.

"Правління НАК "Нафтогаз України" за погодженням із наглядовою радою проголосувало за відставку президента ПАТ "Укртрансгаз" Ігоря Прокопіва", - повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

При цьому зауважується, що компанія оголосила пошук кандидатів та планує найближчим часом провести конкурс на заміщення посади президента "Укртрансгазу".

Наразі обов’язки президента "Укртрансгазу" тимчасово покладено на першого віце-президента товариства Мирослава Химка.

"Укртрансгаз" без жодних перешкод і надалі забезпечуватиме надійне постачання газу українським та європейським споживачам", - зазначили в НАК "Нафтогазі".

Зауважимо, що Ігор Прокопів обіймав посаду президента "Укртрансгазу" з серпня 2014 року.

Нагадаємо, що в середині лютого правління "Нафтогазу України" відсторонило Прокопіва від обов'язків президента "Укртрансгазу", а наглядова рада держхолдингу затвердила це рішення.

За даними НАК, незалежний аудитор Deloitte&Touche виявив ряд порушень під час офіційної перевірки фінансових документів "Укртрансгазу". Пізніше з цих питань були проведені розслідування, як зовнішнім аудитором, так і новоствореним органом внутрішнього аудиту "Нафтогазу України".