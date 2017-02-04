Правляча партія лідирує на парламентських виборах у Вірменії, – екзит-пол

Вибори, що відбулися, стали першими після початку в країні конституційної реформи

На парламентських виборах у Вірменії лідирує правляча Республіканська партія з 46% голосів виборців.

Про це повідомляє News.am.

"Опубліковані результати Exit poll, проведеного Baltic Surveys/The Gallup Organization за замовленням телеканалу "Єркір-Медіа": Республіканська партія Вірменії – 46%, блок "Царукян" – 25%, блок "Елк" – 10%...", – йдеться в повідомленні.

В опитуванні на виході з виборчих дільниць, проведеному Baltic Surveys/The Gallup Organization за сприяння Вірменської соціологічної асоціації, взяли участь 30 тис. виборців.

За інформацією "Коммерсанта", явка на виборах склала 50,93%.

Голосування проходило за новою системою – 101 депутат обирався на п'ятирічний термін за партійними списками. Ще чотири місця зарезервовано для національних меншин.

У попередньому скликанні Національної асамблеї засідав 131 парламентарій, обраний за змішаною пропорційно-мажоритарною системою.

Вибори, що відбулися, стали першими після початку в країні конституційної реформи.