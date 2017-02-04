Правляча партія лідирує на парламентських виборах у Вірменії, – екзит-пол
Про це повідомляє News.am.
"Опубліковані результати Exit poll, проведеного Baltic Surveys/The Gallup Organization за замовленням телеканалу "Єркір-Медіа": Республіканська партія Вірменії – 46%, блок "Царукян" – 25%, блок "Елк" – 10%...", – йдеться в повідомленні.
В опитуванні на виході з виборчих дільниць, проведеному Baltic Surveys/The Gallup Organization за сприяння Вірменської соціологічної асоціації, взяли участь 30 тис. виборців.
За інформацією "Коммерсанта", явка на виборах склала 50,93%.
Голосування проходило за новою системою – 101 депутат обирався на п'ятирічний термін за партійними списками. Ще чотири місця зарезервовано для національних меншин.
У попередньому скликанні Національної асамблеї засідав 131 парламентарій, обраний за змішаною пропорційно-мажоритарною системою.
Вибори, що відбулися, стали першими після початку в країні конституційної реформи.
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