CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАмериканський репер Емінем виграв суд проти правлячої Національної партії Нової Зеландії за використання треку "Lose Yourself" в політичній рекламі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Правляча партія Нової Зеландії заплатить Емінему штраф за використання його пісні
Тепер партія повинна виплатити виконавцеві 600 тисяч новозеландських доларів (412 тисяч доларів США)
Фото: telegraf.com.ua
Тепер партія повинна виплатити виконавцеві 600 тисяч новозеландських доларів (412 тисяч доларів США).
Суд підтвердив, що використана в 2014 році під час парламентських виборів мелодія лише незначно відрізняється від треку Емінема. Для цього було проведено порівняння партій ударних, акордів і скрипки. Про це повідомляє ВВС.
Адвокати Національної партії заявляли, що використана в ролику мелодія називалася в каталозі "Емінемскою" (Eminem-esque).
"Пісня використовувалася не в тому контексті, який могли б підтримати Емінем або його компанія Eight Mile Style", - сказано в рішенні.
Нагадаємо, нещодавно Емінем записав фрістайл з критикою президента США Дональда Трампа.
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25 10 2017 12:06 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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