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Правляча партія Нової Зеландії заплатить Емінему штраф за використання його пісні

Тепер партія повинна виплатити виконавцеві 600 тисяч новозеландських доларів (412 тисяч доларів США)
Американський репер Емінем виграв суд проти правлячої Національної партії Нової Зеландії за використання треку "Lose Yourself" в політичній рекламі.
Правляча партія Нової Зеландії заплатить Емінему штраф за використання його пісні Фото: telegraf.com.ua

Тепер партія повинна виплатити виконавцеві 600 тисяч новозеландських доларів (412 тисяч доларів США).

Суд підтвердив, що використана в 2014 році під час парламентських виборів мелодія лише незначно відрізняється від треку Емінема. Для цього було проведено порівняння партій ударних, акордів і скрипки. Про це повідомляє ВВС.

Адвокати Національної партії заявляли, що використана в ролику мелодія називалася в каталозі "Емінемскою" (Eminem-esque).

"Пісня використовувалася не в тому контексті, який могли б підтримати Емінем або його компанія Eight Mile Style", - сказано в рішенні.

Нагадаємо, нещодавно Емінем записав фрістайл з критикою президента США Дональда Трампа.

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25 10 2017 12:06
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