Правляча партія ПАР дала президенту 48 годин на відставку
В іншому випадку його обіцяють зняти з посади, повідомляє SABC.
На засіданні близько дев'яти годин виконавчий комітет партії АНК приймав рішення про подальшу долю президента Зуми, який раніше відмовився піти з посади добровільно.
Лідер АНК Сиріл Рамафоза попрямував до резиденції глави держави, щоб повідомити рішення партії.
Джейкоб Зума займає пост президента ПАР з 2009 року. У парламенті вже кілька разів намагалися оголосити імпічмент через підозри Зуми в корупції і шахрайстві. У серпні парламент безуспішно спробував винести вотум недовіри президенту, а з кінця грудня пропонує мирно піти у відставку.
Нагадаємо, президент Роберт Мугабе, який керував країною 37 років, пішов у відставку.
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