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Правляча партія ПАР дала президенту 48 годин на відставку

Інакше його знімуть з посади
Правляча партія Південно-Африканської Республіки "Африканський національний конгрес" (АНК) дала президенту Джейкобу Зумі 48 годин на те, щоб піти у відставку.
Правляча партія ПАР дала президенту 48 годин на відставку Фото: reportfocusnews.com

В іншому випадку його обіцяють зняти з посади, повідомляє SABC.

На засіданні близько дев'яти годин виконавчий комітет партії АНК приймав рішення про подальшу долю президента Зуми, який раніше відмовився піти з посади добровільно.

Лідер АНК Сиріл Рамафоза попрямував до резиденції глави держави, щоб повідомити рішення партії.

Джейкоб Зума займає пост президента ПАР з 2009 року. У парламенті вже кілька разів намагалися оголосити імпічмент через підозри Зуми в корупції і шахрайстві. У серпні парламент безуспішно спробував винести вотум недовіри президенту, а з кінця грудня пропонує мирно піти у відставку.

Нагадаємо, президент Роберт Мугабе, який керував країною 37 років, пішов у відставку.

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