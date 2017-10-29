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Правляча партія перемогла на дострокових виборах в Ісландії, але коаліцію сформувати не може

Консервативна Партія незалежності набирає найбільше голосів, але їй бракує партнерів по коаліції
В Ісландії на дострокових виборах перемогла правляча консервативна Партія незалежності.
Правляча партія перемогла на дострокових виборах в Ісландії, але коаліцію сформувати не може Фото: chris.photoshelter.com

Як повідомляє DW, після оголошення остаточних результатів підрахунку голосів на дострокових виборах у Ісландії відповіді на питання про склад майбутньої урядової коаліції так і немає.

Згідно з оприлюдненими в неділю, 29 жовтня, підсумками підрахунку бюлетенів, найбільшу підтримку отримала консервативна правляча Партія незалежності – 29%. Попри це, отриманих консерваторами мандатів забракне для формування урядової коаліції, адже поки що жодна з партій не готова вступати в коаліційні переговори з цією політичною силою.

Так само варіант створення коаліції "Рухом лівих "зелених", соціал-демократами та "Піратами", про який багато говорили раніше, теж неможливий. Набраних цими політичними партіями голосів замало, щоб отримати 32 необхідних для створення уряду місць у парламенті острівної держави.

Керівник уряду Б'ярні Бенедиктссон висловив надію на формування нової правлячої коаліції навколо його політичної сили.

"Я з оптимізмом дивлюся на те, що ми зможемо сформувати уряд", – сказав глава ісландського уряду.

Ці вибори вже другі в поточному році. Підставою для нових виборів став вихід із парламентської коаліції невеликої фракції "Світле майбутнє", яка мала лише 4 місця із 63-х. Однак без цих чотирьох місць коаліція втрачала мінімальну більшість із 32 голосів. Причиною виходу фракції стало те, що батько Бенедиктссона намагався допомогти засудженому за педофілію чоловіку, підписавши листа, який мав поновити право засудженого на працевлаштування.

Ці вибори стали четвертими з 2008 року.

Нагадаємо, на минулорічних жовтневих парламентських виборах в Ісландії перемогу здобула правляча "Партія незалежності".

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