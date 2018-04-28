Правляча партія Вірменії не висуватиме кандидата на пост прем'єра
Про це в суботу, 28 квітня, заявив віце-спікер парламенту, представник партії Едуард Шармазанов, повідомляє Interfax.
"Республіканська партія вирішила не висувати кандидата на пост прем'єра Вірменії. Ми обговоримо всіх кандидатів, які будуть висунуті, і до голосування 1 травня приймемо рішення. Змінилася політична ситуація, сьогодні у Вірменії внутрішньополітична криза", – заявив Шармазанов.
Він також повідомив, що в Республіканській партії не знають, чи є інші кандидати на пост прем'єра, окрім лідера протестного руху Нікола Пашиняна.
"Коли будуть висунуті всі кандидати, ми приймемо рішення на основі наших обговорень", – зазначив він.
Водночас Шармазанов відзначив, що правляча партія залишається в політиці.
"Є частина населення, яка проти нас. І це наше рішення. Правильне воно чи ні – покаже час. Ми залишаємося в активній політиці", – сказав він.
Нікол Пашинян заявив, що Республіканська партія має підтримати на посаді прем'єр-міністра кандидата народу.
"Я готовий зустрітися з усіма депутатами Республіканської партії, щоб довести їм, що ми закриваємо сторінку внутрішньополітичної ненависті", – сказав Пашінян на мітингу в місті Ванадзор.
За його словами, якщо 1 травня прем'єром Вірменії буде обраний інший кандидат, крім нього, то акції протесту продовжаться з "десятикратною силою".
Як очікується, 1 травня парламент Вірменії обере нового прем'єр-міністра країни. Поки єдиним кандидатом на цю посаду є Нікол Пашинян, якого висунула фракція його партії "Елк".
Хвиля масових протестів в Єревані та інших вірменських містах почалася після того, як колишній президент країни Серж Саргсян був обраний депутатами парламенту прем'єр-міністром. Протестні акції не припиняються з 13 квітня.
Посада глави уряду стала найважливішою державною посадою внаслідок зміни форми правління з президентської на парламентську.
Під тиском протестувальників Саргсян 23 квітня подав у відставку.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства
- Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДАПрезидент України Петро Порошенко відповідно до своїх повноважень може призначати главами областей людей, не радячись з урядом та парламентом. Відтак, цілком справедливо називати цих чиновників "людьми президента" на місцях