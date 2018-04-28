Правляча партія Вірменії не висуватиме кандидата на пост прем'єра

Правляча у Вірменії Республіканська партія, лідером якої є колишній президент і екс-прем'єр Серж Саргсян, не висуватиме кандидатуру на пост глави нового уряду.

Про це в суботу, 28 квітня, заявив віце-спікер парламенту, представник партії Едуард Шармазанов, повідомляє Interfax.

"Республіканська партія вирішила не висувати кандидата на пост прем'єра Вірменії. Ми обговоримо всіх кандидатів, які будуть висунуті, і до голосування 1 травня приймемо рішення. Змінилася політична ситуація, сьогодні у Вірменії внутрішньополітична криза", – заявив Шармазанов.

Він також повідомив, що в Республіканській партії не знають, чи є інші кандидати на пост прем'єра, окрім лідера протестного руху Нікола Пашиняна.

"Коли будуть висунуті всі кандидати, ми приймемо рішення на основі наших обговорень", – зазначив він.

Водночас Шармазанов відзначив, що правляча партія залишається в політиці.

"Є частина населення, яка проти нас. І це наше рішення. Правильне воно чи ні – покаже час. Ми залишаємося в активній політиці", – сказав він.

Нікол Пашинян заявив, що Республіканська партія має підтримати на посаді прем'єр-міністра кандидата народу.

"Я готовий зустрітися з усіма депутатами Республіканської партії, щоб довести їм, що ми закриваємо сторінку внутрішньополітичної ненависті", – сказав Пашінян на мітингу в місті Ванадзор.

За його словами, якщо 1 травня прем'єром Вірменії буде обраний інший кандидат, крім нього, то акції протесту продовжаться з "десятикратною силою".

Як очікується, 1 травня парламент Вірменії обере нового прем'єр-міністра країни. Поки єдиним кандидатом на цю посаду є Нікол Пашинян, якого висунула фракція його партії "Елк".

Хвиля масових протестів в Єревані та інших вірменських містах почалася після того, як колишній президент країни Серж Саргсян був обраний депутатами парламенту прем'єр-міністром. Протестні акції не припиняються з 13 квітня.

Посада глави уряду стала найважливішою державною посадою внаслідок зміни форми правління з президентської на парламентську.

Під тиском протестувальників Саргсян 23 квітня подав у відставку.