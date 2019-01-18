Правлячий архієрей УПЦ МП узяв участь в урочистостях з Епіфанієм

Митрополит Софроній відрікся від Московського патріархату, але не був звільнений

Митрополит Черкаський і Канівський Софроній (Дмитрук), який очолює одну з єпархій УПЦ Московського патріархату, взяв участь у церемонії відкриття пам'ятника митрополиту Василію (Липківському), що його освячував митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Софроній був одним із головних прихильників автокефалії для української церкви, але не був присутній на Об'єднавчому соборі 15 грудня, пославшись на здоров'я, повідомила прес-служба президента України.

Наприкінці грудня в інтерв'ю "Главкому" Софроній говорив, що вже не є кліриком Московського патріархату, тому що не поминає під час служби патріарха Кирила, але і не входить до складу ПЦУ. При цьому він досі вказаний на сайті УПЦ МП як правлячий архієрей і митрополит Черкаської єпархії.

УПЦ МП не визнає Православну церкву України. 17 грудня 2018 року синод УПЦ МП звільнив Переяслав-Хмельницького митрополита Александа (Драбинко) та Вінницького митрополита Симеона (Шостацький), які прийшли на Об'єднавчий собор.