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Правлячий архієрей УПЦ МП узяв участь в урочистостях з Епіфанієм

Митрополит Софроній відрікся від Московського патріархату, але не був звільнений
Митрополит Черкаський і Канівський Софроній (Дмитрук), який очолює одну з єпархій УПЦ Московського патріархату, взяв участь у церемонії відкриття пам'ятника митрополиту Василію (Липківському), що його освячував митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
Правлячий архієрей УПЦ МП узяв участь в урочистостях з Епіфанієм Митрополит Софроній (ліворуч) з Епіфанієм і Порошенком. Фото: president.gov.ua

Софроній був одним із головних прихильників автокефалії для української церкви, але не був присутній на Об'єднавчому соборі 15 грудня, пославшись на здоров'я, повідомила прес-служба президента України.

Наприкінці грудня в інтерв'ю "Главкому" Софроній говорив, що вже не є кліриком Московського патріархату, тому що не поминає під час служби патріарха Кирила, але і не входить до складу ПЦУ. При цьому він досі вказаний на сайті УПЦ МП як правлячий архієрей і митрополит Черкаської єпархії.

УПЦ МП не визнає Православну церкву України. 17 грудня 2018 року синод УПЦ МП звільнив Переяслав-Хмельницького митрополита Александа (Драбинко) та Вінницького митрополита Симеона (Шостацький), які прийшли на Об'єднавчий собор.

Нагадаємо, що Верховна Рада на засіданні в четвер ухвалила законопроект №4128-д про підпорядкованість релігійних громад. Він передбачає, що прихід може прийняти рішення про перехід в іншу церкву двома третинами кворуму. 

 

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18 01 2019 17:59
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