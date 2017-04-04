Право прослушки для НАБУ прописано в меморандумі з МВФ
Про це йдеться в опублікованому тексті меморандуму України з Міжнародним валютним фондом, інформує "Інтерфакс-Україна".
Згідно з текстом меморандуму попередній термін виконання цієї умови – кінець листопада 2016 року – не був виконаний і новим терміном виконання визначено кінець травня 2017 року.
Таким чином, законодавчі зміни повинні бути внесені до Верховної Ради і прийняті до кінця травня (це визначено контрольним показником співпраці з МВФ), щоб гарантувати появу нових можливостей у НАБУ.
Крім того, меморандум передбачає, що реєстрація досудових справ і постанов слідчих суддів, які мають відношення до НАБУ, повинні бути захищені від витоку інформації, пов'язаної з поточними розслідуваннями, шляхом обмеження доступу до неї офіцерів НАБУ і Спеціальної антикорупційної прокуратури до тих пір, поки розслідування справи не завершено або закрито.
У меморандумі зазначається, що НАБУ продемонструвало свою здатність проводити розслідування щодо високопосадовців, зокрема 8 членів парламенту, 39 суддів, 23 прокурора. При цьому у співпраці з САП 40 справ були відправлені в суд і привели до скасування недоторканності члена парламенту.
Нагадаємо, Рада директорів МВФ схвалила виділення Україні одного мільярда доларів. Відтак, Україна планує до кінця 2017 року отримати ще три транші.
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