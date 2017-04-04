Право прослушки для НАБУ прописано в меморандумі з МВФ

Національне антикорупційне бюро України до кінця травня 2017 року має отримати право самостійної просушки і проведення слідчих дій під прикриттям.

Про це йдеться в опублікованому тексті меморандуму України з Міжнародним валютним фондом, інформує "Інтерфакс-Україна".

Згідно з текстом меморандуму попередній термін виконання цієї умови – кінець листопада 2016 року – не був виконаний і новим терміном виконання визначено кінець травня 2017 року.

Таким чином, законодавчі зміни повинні бути внесені до Верховної Ради і прийняті до кінця травня (це визначено контрольним показником співпраці з МВФ), щоб гарантувати появу нових можливостей у НАБУ.

Крім того, меморандум передбачає, що реєстрація досудових справ і постанов слідчих суддів, які мають відношення до НАБУ, повинні бути захищені від витоку інформації, пов'язаної з поточними розслідуваннями, шляхом обмеження доступу до неї офіцерів НАБУ і Спеціальної антикорупційної прокуратури до тих пір, поки розслідування справи не завершено або закрито.

У меморандумі зазначається, що НАБУ продемонструвало свою здатність проводити розслідування щодо високопосадовців, зокрема 8 членів парламенту, 39 суддів, 23 прокурора. При цьому у співпраці з САП 40 справ були відправлені в суд і привели до скасування недоторканності члена парламенту.

Нагадаємо, Рада директорів МВФ схвалила виділення Україні одного мільярда доларів. Відтак, Україна планує до кінця 2017 року отримати ще три транші.