Правоохоронні органи мають повернутися до співпраці з патріотичними організаціями, - Наливайченко

Лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко переконаний, що правоохоронцям треба повернутися до тісної співпраці з патріотами.

Коментуючи події у Дніпрі, де "тітушки" та поліція побили воїнів АТО, екс-голова СБУ закликав правоохоронців публічно відзвітувати, хто є замовником та організатором провокацій 9 травня.

"Відсутність покарання за злочини під час Революції Гідності відгукнулися вже 9 травня цього року трагічними подіями у Дніпрі, зухвалими і цинічними у Одесі, Харкові, Миколаєві та інших українських містах", - наголосив він в ефірі телеканалу 112.ua.

Наливайченко підкреслив, що відсутність публічного трибуналу, публічного суду над Януковичем і його каральними органами призвели до трагедії і "шабашу у Дніпрі":

"Відсутність покарання силовиків з попередньої влади, які за потуранням влади цієї знов поховалися у силових органах і працюють там досі, ще призведе не дj однієї трагедії. Це підриває сильно і чутливо національну безпеку нашої держави. Найголовніше підриває довіру людей до правоохоронців", - зазначив керівник руху "Справедливість".

На його переконання події у Дніпрі можна було б уникнути, якби правоохоронні органи тісніше співпрацювали з патріотичними організаціями.

Нагадаємо, що 9 травня, в Дніпрі сталася сутичка. На підході до пам'ятника Слави учасники АТО зажадали від організатора ходи "Опоблоку" нардепа Олександра Вілкула відмовитися від партійної символіки. З колони вискочили молоді люди спортивної зовнішності, зав'язалася бійка. Поліцейські застосували кийки, намагаючись прокласти шлях активістам "Опоблоку". Кілька АТОшників були побиті.

Зокрема, від рук співробітників поліції постраждав ветеран російсько-української війни Денис Буштрук, який раніше отримав контузію на фронті.