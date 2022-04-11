Правоохоронці арештували майно керівництва "Мотор Січі" майже на мільярд гривень

Служба безпеки України арештувала все майно президента ПАТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства, яких підозрюють у роботі на росію.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Загальна сума арештованих активів становить майже 1 млрд грн. Це насамперед кошти у гривневому еквіваленті, а також транспортні засоби та нерухомість обох фігурантів.

Крім того, в ході розслідування співробітники СБУ встановили, що керівник "Мотор Січі" є акціонером банку, якому належить 100% корпоративних прав ще однієї фінустанови – ПАТ "Мотор Банк".

Також викрита причетність посадовця до комерційної діяльності декількох українських підприємств, в яких він володіє значним пакетом акцій.

У зв’язку з цим Служба безпеки арештувала відповідні корпоративні права підозрюваного.

Раніше повідомлялось, що суд взяв під варту президента "Мотор Січі" Богуслаєва.