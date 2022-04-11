НОВИНИСлужба безпеки України арештувала все майно президента ПАТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства, яких підозрюють у роботі на росію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Правоохоронці арештували майно керівництва "Мотор Січі" майже на мільярд гривень
Патріарх Кирило і В'ячеслав Богуслаєв. Фото: akzent.zp.ua
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Загальна сума арештованих активів становить майже 1 млрд грн. Це насамперед кошти у гривневому еквіваленті, а також транспортні засоби та нерухомість обох фігурантів.
Крім того, в ході розслідування співробітники СБУ встановили, що керівник "Мотор Січі" є акціонером банку, якому належить 100% корпоративних прав ще однієї фінустанови – ПАТ "Мотор Банк".
Також викрита причетність посадовця до комерційної діяльності декількох українських підприємств, в яких він володіє значним пакетом акцій.
У зв’язку з цим Служба безпеки арештувала відповідні корпоративні права підозрюваного.
Раніше повідомлялось, що суд взяв під варту президента "Мотор Січі" Богуслаєва.
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04 11 2022 17:58 МЕДІА
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