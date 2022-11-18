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Правоохоронці Фінляндії конфіскували три приватні російські літаки

У Фінляндії конфіскували три приватні літаки, які експлуатує фінська Polar Aviation Öy, за підозрою у тому, що ними користувалися громадяни росії із санкційного списку
Правоохоронці Фінляндії конфіскували три приватні російські літаки Фото: korrespondent.net

У Фінляндії конфіскували три приватні літаки, які експлуатує фінська Polar Aviation Öy,  за підозрою у тому, що ними користувалися громадяни росії із санкційного списку, пише  Yle.

Журналістське розслідування Yle раніше опублікувало дані, що літаки можуть належати російському бізнесмену Сєргєю Грищенку. Також є припущення, що компанія пов’язана з олігархом Геннадієм Тимченком, який одночасно громадянин і рф, і Фінляндії. У Polar Aviation це заперечують.

Управління зі стягнення боргів, яке здійснило конфіскацію, не розкрило деталей своїх підозр з приводу того, що літаками могли користуватися підсанкційні особи.

Рішення прийняли після того, як компанія відмовилася надати фінським органам списки пасажирів літаків за 2021-2022 роки - на перший запит відповіли відмовою, а після другого надали неповні списки. У Polar Aviation називають рішення помилковим і наполягають, що надали усі документи.

Конфісковані літаки перебувають у реєстрі повітряних суден у Фінляндії з серпня 2021 року та відтоді виконали десятки рейсів, зокрема до Відня, Гамбурга, Дубаю, до Марокко та Італії.

 


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18 11 2022 17:30
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