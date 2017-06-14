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Правоохоронці ліквідували схему відмивання грошей з використанням криптовалют

Учасники угруповання вербували жителів Полтавської області і відправляли їх на роботу до Москви
Співробітники Державної фіскальної служби (ДФС) і Національної поліції викрили міжрегіональну злочинну групу, члени якої незаконно заволодівали великими сумами грошей під час легалізації коштів з використанням криптовалют.
Правоохоронці ліквідували схему відмивання грошей з використанням криптовалют Фото: sfs.gov.ua

Як розповів перший заступник голови ДФС Сергій Білан, учасники угруповання вербували жителів Полтавської області і відправляли їх на роботу до Москви, де ті проживали у раніше винайнятому приміщенні і отримували вказівки від зловмисників щодо прийому готівки і поширення криптовалюти біткойн на території РФ, повідомляє сайт ДФС.

Таким чином вони здійснювали легалізацію криптовалют шляхом переведення їх у долари чи російські рублі. Згодом отримані відсотки перенаправлялися в Полтаву, де розподілялися між членами угруповання.


Фото: sfs.gov.ua

Під час обшуків було вилучено понад 14,2 млн гривень у національній та іноземній валютах, комп'ютерну техніку, банківські картки, а також пістолет Stalker без документів.


Фото: sfs.gov.ua


Фото: sfs.gov.ua

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що криптовалюта Bitcoin на найбільших торгових майданчиках вперше подорожчала до двох тисяч доларів.

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14 06 2017 19:37
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