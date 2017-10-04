Правоохоронці ліквідували в Києві конвертаційний центр з обігом понад 360 млн грн

У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 360 мільйони гривень.

"Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві спільно з прокуратурою викрили конвертаційний центр з оборотом більше 360 млн. грн", - повідомляє "112 Україна" з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби (ДФС) України.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки, переважно з Києва, послуги з незаконного переведення грошових коштів з безготівкової форми в готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту.

"Для ведення протиправної діяльності зловмисники зареєстрували низку фіктивних підприємств. На їх рахунки реально діючі компанії перераховували грошові кошти нібито за придбані товари та послуги. У подальшому кошти знімалися через банкомати і каси банків та передавалися разом з підробленими первинними документами замовникам таких послуг за вирахуванням 10-12% у якості винагороди за надані послуги", - зазначили у відомстві.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за період 2015-2017 років із використанням реквізитів транзитно – конвертаційних підприємств склав більше 367 млн. грн.

Крім того, в результаті проведених обшуків було вилучено понад 1,75 млн. грн. готівкою, 8 печаток підприємств з ознаками фіктивності, 21 банківську картку, комп'ютерну техніку, пістолет, чекові книжки, бухгалтерську документацію та чорнові записи. Зараз тривають слідчі дії.

Раніше Державна фіскальна служба ліквідувала в Києві конвертаційний центр з обігом 200 млн гривень.