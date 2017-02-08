Правоохоронці "накрили" масштабне виробництво фальсифікованого алкоголю
Вилучено понад 80 тонн спирту та 90 тисяч пляшок фальсифікованої алкогольної продукції. Все вилучене оцінюється в 30 мільйонів гривень. Окрім того, на одній із перевалочних баз знайшли різну зброю і патрони до неї, повідомляє сайт Нацполіції.
Масштабне виробництво алкоголю організували жителі Львова - рідні брати віком 24 і 27 років. Міні-заводи розташовувалися в Пустомитівському та Стрийському районах Львівської, Мукачівському районі Закарпатської та Тернопільському районі Тернопільської областях.
Щоб не привертати увагу, підпільні підприємства функціонували в закритому режимі. Всі співробітники заступали на виробництва вахтовим методом. Понад 30 осіб за добу могли виготовляти до 40 тисяч пляшок фальсифікату. Деякі з них уже мали проблеми з законом у частині незаконного виготовлення підакцизних товарів.
Так звані "перевалочні бази" фальсифікату були в Виноградові Закарпатської області, Ковелі Волинської області, а також у Мостиському та Сокальському районах Львівської області. Продукцію реалізовували великими партіями на територіях прикордонних районів усього Західного регіону країни.
У організаторів підпільного бізнесу вилучено понад мільйон гривень і автомобілі елітних марок. Крім того, поліція затримала вантажний транспорт, який був у рейсі. Так, у Вінницькій області поліцейські зупинили автомобіль, в якому були порожні бочки з-під спирту, а у водія мільйон гривень від його реалізації. У Рівненській області затримали вантажівку, набиту скляною тарою.
За результатами проведення обшуку в друкарні було вилучено більш ніж мільйон етикеток із логотипами різних товаровиробників. Загальна сума вилучених коштів понад 2,4 мільйона гривень.
Затримано чотирьох осіб - організаторів і "виконробів" нелегальних виробництв. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України (виготовлення підроблених державних цінних паперів). Вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу.
Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки, фіскальної служби і прокуратури вилучили у районі проведення антитерористичної операції на Донбасіконтрафактного алкоголю на суму понад 30 млн гривень.
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