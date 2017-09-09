Правоохоронці намагалися затримати автоколону, що прямувала зустрічати Саакашвілі, – ВІДЕО

Колону зупиняли вже кілька разів: вночі і зранку

Сьогодні, 9 вересня, правоохоронці затримали колону, яка їхала зустрічати з Польщі екс-голову Одеської ОДА та екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі на пункті пропуску "Краковець".

У Facebook відповідна трансляція велася на сторінці "Штаб блокади торгівлі з окупантами", учасники якого перебувають у колоні.

Вночі у "штабі" теж повідомляли про подібне затримання. Колона їхала з табору "Штабу блокади" через Київ до КПП "Краковець". Активістів затримали на в'їзді у Бровари.

"Автоматники не дають вийти з машин, незаконно вимагають провести обшук машин і людей. Ухвали суду у спецназу немає. Кажуть що зроблять "потім". Хлопці побоюються, що при спробі незаконного обшуку їм можуть щось підкинути", – повідомляли у "Штабі блокади".

Нагадаємо, через анонсований екс-президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі приїзд в Україну прикордонники радять 9-12 вересня не перетинати кордон з Польщею через пункт пропуску "Краківець".

Прикордонники спростовують поширену у ЗМІ інформацію, що колючий дріт на КПП "Краковець" з'явився до приїзду екс-губернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі.