Правоохоронці обшукали згорілий Будинок профспілок у Києві

Директор Асоціації профспілок протягом трьох місяців не може потрапити до своєї будівлі та навести в ній лад

Правоохоронці здійснювали слідчі дії в Будинку профспілок на Хрещатику в Києві.

Про це повідомляє телеканал "112 Україна".

"У будинку за адресою Хрещатик, 16, будівля якого належить Київській міській раді профспілок, приблизно з 13-ї години дня тривають слідчі дії. За словами правоохоронців, вони намагалися зайти до приміщення з директором Асоціації профспілок, але не змогли цього зробити, оскільки зіткнулися з опором невідомих людей, які називали себе ветеранами батальйону "Донбас", – повідомляє телеканал.

Ситуацію прокоментував присутній на місці керівник управління СБУ із захисту національної державності Роман Матківський.

"На цей момент в приміщенні тривають слідчі дії. Їх проводять співробітники Нацполіції, вибухотехніки та інші експерти, які повинні встановити, що за три місяці накопичилося в цьому приміщенні, поки воно знаходилося поза контролем його власників. У ньому перебували люди, які представилися ветеранами батальйону "Донбас". Коли ми підійшли, вони закрили залізні ворота і забарикадувалися", – заявив він.

За словами представника спецслужби, директор Асоціації профспілок протягом трьох місяців звертався до правоохоронних органів, оскільки за цей період він не може потрапити до своєї будівлі та навести в ній лад.

"За словами одного з бійців "Донбасу", якщо б у них була зброя, вони б її застосували. Вогонь відкривався кілька разів. Також проти нас застосовувалися три або чотири гранати сльозогінного газу", – зазначає Матківський.

Скільки в приміщенні перебувають людей, правоохоронці не знають, оскільки ті одразу відмовилися від контакту.

"За їхніми словами, їх було троє. Але зараз тільки 3 або 4 опитують, і ще двоє вискакували", – додав він.

Голова Київської міської ради профспілок Валентин Мельник зазначив, що приміщення постраждало від пожежі, тому організація розпочала його відновлення.

"Але через грубі порушення ми розірвали договір з нашим генпідрядником і в грудні намагалися від нього отримати цей будмайданчик, але 30 грудня під час передачі зайшла група невідомих у балаклаві, які назвалися представниками ветеранів батальйону "Донбас", зайняли приміщення і нас не допускали. Ми звернулися до правоохоронних органів, і тільки 5 лютого було відкрито кримінальне провадження. Після цього ми зверталися і до ГПУ, і до Міністерства оборони, але жодних результатів це не дало", – розповів він.

Як повідомили представники батальйону "Донбас", у них в будинку відбувається безстрокова акція, вони начебто хочуть завадити представникам приватного бізнесу відкрити у будівлі заклади громадського харчування.

Нагадаємо, Будинок профспілок майже повністю згорів під час подій 18-20 лютого 2014 року під час Революції Гідності.

У травні 2015 року на згорілому Будинку профспілок незаконно звели два поверхи загальною площею близько 800 кв. м. У відповідь київська мерія подала до суду з вимогою знести зайві поверхи. У липні 2015 року київські суди постановили знести незаконно зведені надбудови.

Також навесні 2016 року спалахнув скандал через відкриття у Будинку профспілок закладу під назвою "Каратель".