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Правоохоронці опублікували відео затримання російського кримінального авторитета у Вишгороді

Злочинця видворили з України із забороною в'їзду на три роки
Міністерство внутрішніх справ опублікувало відео затримання російського кримінального авторитета Заура Домбаєва, відомого на прізвисько Хасан. Злочинця затримали у Вишгороді під Києвом ще 23 лютого.
Правоохоронці опублікували відео затримання російського кримінального авторитета у Вишгороді Фото: rbc.ua

56-річний громадянин РФ проживав в Україні без дозвільних документів. Міграційні органи ухвалили рішення примусово видворити нелегала із забороною в'їзду на територію України терміном на три роки. Чоловіка депортували в Росію 23 лютого поїздом Київ-Москва. Про це йдеться на сторінці МВС України у Facebook.

За інформацією правоохоронців, Хасан є членом незаконних збройних формувань, впливав на дестабілізацію і погіршення криміногенної ситуації.

Поліція встановила, що він контролював діяльність організованих злочинних угруповань, а також безпосередньо брав участь у вчиненні тяжких та резонансних злочинів, підтримував тісні зв'язки з лідерами організованих злочинних угруповань, що діють на території декількох регіонів, і діяв під керівництвом злодіїв у законі.

Крім того, росіянин пропагував злочинні традиції, ідеї, погляди для залучення молоді в кримінальний світ. Також матеріально підтримував засуджених, звільнених з місць позбавлення волі і впливав на них.

Нагадаємо, 10 лютого в Україні стартувала операція "Мігрант", метою якої є виявлення іноземців, які своїми діями впливають на криміногенну ситуацію в країні.

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25 02 2018 17:41
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