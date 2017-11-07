ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко зустрівся з родиною Павла Шеремета, а також із представниками міжнародної організації Комітету захисту журналістів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Правоохоронці повинні найближчим часом відзвітувати про результати слідства у справі вбивства Шеремета
Петро Порошенко зазначив, що зацікавлений у прозорому розслідуванні
Фото: Associated Press
Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.
Порошенко зазначив, що він, як і журналісти, зацікавлений у прозорому розслідуванні вбивства Павла Шеремета. Він підкреслив, що правоохоронні органи мають найближчим часом провести публічний звіт про результати слідства.
Нагадаємо, що 20 липня вранці в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет. За даними МВС, спрацював дистанційно керований вибуховий пристрій потужністю до 600 г у тротиловому еквіваленті. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, якої в машині не було.
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