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Правоохоронці повинні найближчим часом відзвітувати про результати слідства у справі вбивства Шеремета

Петро Порошенко зазначив, що зацікавлений у прозорому розслідуванні
Президент України Петро Порошенко зустрівся з родиною Павла Шеремета, а також із представниками міжнародної організації Комітету захисту журналістів.
Правоохоронці повинні найближчим часом відзвітувати про результати слідства у справі вбивства Шеремета Фото: Associated Press

Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

Порошенко зазначив, що він, як і журналісти, зацікавлений у прозорому розслідуванні вбивства Павла Шеремета. Він підкреслив, що правоохоронні органи мають найближчим часом провести публічний звіт про результати слідства.

Нагадаємо, що 20 липня вранці в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет. За даними МВС, спрацював дистанційно керований вибуховий пристрій потужністю до 600 г у тротиловому еквіваленті. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, якої в машині не було.

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