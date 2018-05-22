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Правоохоронці провели обшуки у дев'яти областях України у справі про договірні матчі

Наразі імена затриманих футбольних осіб ще невідомі
В Україні сьогодні зранку відбулась масова облава на організаторів договірних матчів. Правоохоронні органи провели більше 50 обшуків у 9 областях України.
Правоохоронці провели обшуки у дев Фото: president.gov.ua

За інформацією слідства, мова про 5 злочинних організованих груп, повідомляє "Футбол 24".

Під підозрою в організації договірних матчів гравці, тренери, арбітри, президенти клубів. Наразі імена затриманих футбольних осіб ще невідомі.

Нагадаємо, що поліція розслідує розкрадання 150 тисяч євро з суми трансферу футболіста Андрія Ярмоленка в німецьку "Боруссію".

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22 05 2018 09:38
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