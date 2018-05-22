НОВИНИВ Україні сьогодні зранку відбулась масова облава на організаторів договірних матчів. Правоохоронні органи провели більше 50 обшуків у 9 областях України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Правоохоронці провели обшуки у дев'яти областях України у справі про договірні матчі
Наразі імена затриманих футбольних осіб ще невідомі
Фото: president.gov.ua
За інформацією слідства, мова про 5 злочинних організованих груп, повідомляє "Футбол 24".
Під підозрою в організації договірних матчів гравці, тренери, арбітри, президенти клубів. Наразі імена затриманих футбольних осіб ще невідомі.
Нагадаємо, що поліція розслідує розкрадання 150 тисяч євро з суми трансферу футболіста Андрія Ярмоленка в німецьку "Боруссію".
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