Правоохоронці проводять обшук у компанії, яка розробляла ПО для е-декларацій

Нацполіція та Державна фіскальна служба (ДФС) обшукують офіс компанії "Міранда", яка розробляла ПО для системи електронного декларування.

Починаючи з 8 ранку 30 травня обшуки тривають і в помешканні екс-власника компанії Юрія Новікова, повідомляє DT.UA з посиланням на адвоката Сергія Загородній.

За словами адвоката, правоохоронці намагаються вилучити електронні носії для проведення експертиз.

ДФС поки немає такої інформації. У службі попросили надіслати запит для отримання такої інформації. У Нацполіції пообіцяли дати інформацію трохи згодом, інформує "Українська правда".

Нагадаємо, що СБУ 29 травня провела обшук в київському та одеському офісах "Яндекс Україна" за статтею "Державна зрада".

В українській спецслужбі заявили, що менеджмент компанії незаконно збирав, накопичував і передавав спеціальним службам РФ персональні дані українських громадян. Ця інформація використовувалася спецслужбам РФ для планування, організації і проведення розвідувальних, диверсійних, інформаційно-підривних операцій в Україні.Сервіси Яндекса входять в список ресурсів, доступ до яких заблоковано для українських користувачів.