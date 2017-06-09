Правоохоронці проводять обшуки в офісах ZIKу Димінського

Правоохоронні органи прийшли з обшуками в офіс Інформагентства та телеканалу ZIK у Львові за адресою вул. Вороного, 3.

Причиною обшуків є слідчі дії у рамках справи про смертельну ДТП за участі автомобіля, який належить інвестору ZIKу Петру Димінському, інформує сайт телеканалу.

"Хочемо зауважити, Петро Димінський був присутній у зазначеному приміщенні один раз – вісім років тому під час урочистого відкриття прес-центру ІА ZIK", - йдеться у повідомленні.

"Це вже виходить за межі й інакше, як рейдерським захопленням, названо бути не може. Робота телестудії та інформаційного агентства частково заблокована. У діях правоохоронців відсутня будь-яка логіка. Це просто політичне замовлення Авакова і Ко. Я не здивуюся, якщо наші глядачі завтра увімкнуть ZIK і нічого не побачать, мовляв у зв’язку із ДТП мовлення каналу призупинено", – говорить генеральний директор медіа-холдингу ZIK Ігор Туркевич.

"До слова, наскільки нам відомо, обшуки відбулися не тільки в офісах інвестора, але й на старій базі футбольного клубу "Карпати", де зараз тренуються діти і де Димінський був три роки тому", - зазначає телеканал.

Варто відзначити, що ZIK практично не висвітлював резонансне ДТП за участі Петра Димінського або намагається виправдати бізнесмена.

Як повідомляв iPress.ua, ДТП за участю автомобіля Димінського трапилася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10.

На місці аварії виявився власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Як повідомили очевидці, після ДТП Димінський закрився у позашляховику охорони.

О 18:00 львівська поліція поширила офіційне повідомлення про ДТП, з якого випливає, що за кермом Mercedes S 65 AMG був 43-річний львів’янин. Очевидно, мова йде про охоронця Димінського, який заявив, що саме він перебував за кермом у момент зіткнення. Петрові Димінському 62 роки.

Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.

Згодом стало відомо, що Національна поліція встановила відсутність провини охоронця бізнесмена, президента футбольного клубу "Карпати" (Львів) Петра Димінського у дорожньо-транспортній пригоді (ДТП), внаслідок якої загинула жінка.

Через годину бізнесмен вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви.

Охоронцю бізнесмена Петра Димінського Андрію Борщу, якому висунули підозру у вчиненні смертельної ДТП, змінили міру запобіжного захисту з перебування в СІЗО на цілодобовий домашній арешт.