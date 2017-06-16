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Правоохоронці припинили багатомільйонне виведення коштів на користь бойовиків

За останніх 2 місяці в такий спосіб обготівковано та виведено понад 116 млн грн
Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ, за оперативного супроводження Департаменту захисту економіки Нацполіції, припинено багатомільйонне виведення коштів готівкою на користь представників так званої "Донецької народної республіки".
Правоохоронці припинили багатомільйонне виведення коштів на користь бойовиків Фото:unian

"Слідчими та оперативними співробітниками установлено низку підприємств, зареєстрованих на підконтрольній Україні території, які за фіктивними договорами перераховували кошти на вигаданих фізичних осіб, що у подальшому великими сумами знімалися в банківських установах України мешканцями ОРДЛО", - написала у Facebook прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.

За останніх 2 місяці в такий спосіб обготівковано та виведено понад 116 млн. грн. На черговій спробі зняття 5 млн. грн. незаконну схему припинено.

При цьому затримано мешканця м. Донецька грузинської національності, у якого виявлено паспорт з підробленими відомостями про реєстрацію в м. Києві, а також документи з відтисками печаток терористичної організації, у тому числі її "правоохоронних органів".

На цей момент вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин злочину та причетних до нього осіб.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України затримали у Києві бізнесмена, який сприяв діяльності так званої "ЛНР".

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16 06 2017 16:38
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