Правоохоронці прийшли до готелю, де живе Саакашвілі

Саакашвілі хочуть повідомити, що він незаконно перетнув державний кордон

Прикордонники та поліцейські прийшли до готелю у Львові, де зупинився екс-президент Укразії Міхеіл Саакашвілі.

За попередньою інформацією вони прийшли для того, щоб повідомити Саакашвілі, що він незаконно перетнув державний кордон у пропускному пункті "Шегині".

Відео за участю правоохоронців виклав Іван Слободянюк у Facebook.

Як сказано у живій трансляції, до приміщення правоохоронці прийшли о 7 ранку.

Самого Саакашвілі на відео не видно, але присутній народний депутат Семен Семенченко.

Також на місці присутні адвокати, але прикордонники хочуть передати протокол про правопорушення Саакашвілі особисто.

Нагадаємо, що 10 вересня прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".

Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.

Згодом, Саакашвілі звинуватив українську поліцію у крадіжці паспорта, який був в автобусі.

Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Міхеілом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон. Окрім того, сайт центру "Миротворець" вніс Міхеіла Саакашвілі до своєї бази через незаконний перетин державного кордону.

Як відомо, наприкінці липня 2017 року президент України Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства, після чого той неодноразово заявляв про плани повернутися в Україну.

Саакашвілі висловив бажання взяти участь у судовому процесі з оскарження позбавлення його українського громадянства.