Правоохоронці прийшли з обшуками до депутата від "Батьківщини"
Голова фракції "Батьківщина" у Київраді Володимир Бондаренко назвав обшуки у Березнікова тиском, повідомляє прес-служба Київської міської партійної організаці.
"Обшук у нашого депутата Київради Олександра Березнікова – це грубий тиск на нашу політичну силу", - сказав Бондаренко.
Як повідомив Бондаренко, прийшли з обшуком о 7 ранку.
"Березніков був за містом, вранці йому подзвонила дружина, що там прийшли слідчі і люди в балаклавах і каже: "Що мені робити?" Березніков спитав: "Яка мета візиту". Кажуть: "Мета візиту – обшук", - сказав Бондаренко.
Він додав, що слідчі за допомогою технічних служб "вибивали двері молотами і вирізали газорізами", чим перелякали двох малолітніх дітей депутата, які на той момент перебували у квартирі.
"Я приїхав, адвокати приїхали, слідчий при мені зачитував наступне: "у справі виявлення документів, які свідчили би про злочинну діяльність Януковича". Ну таке… якоїсь конкретики нема. До чого тут наш депутат? Прийшли вилучити флешки, комп’ютери і так далі. Потім сказали, що ми шукаємо якогось громадянина Васіка-Тасіка чи щось таке", - сказав Бондаренко.
Він додав, що рішення суду про обшук немає, є лише постанова слідчого. Станом на 14:45 обшук триває. За словами Бондаренка, станом на зараз нічого не вилучили.
На місце події викликали поліцію, однак правоохоронці, які приїхали, сказали, що повернуться, коли закінчиться обшук.
Нагадаємо, що співробітники СБУ та прокуратури намагалися зайти в депутатську приймальню Дмитра Добродомова.
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