Правоохоронці прийшли з обшуками в порт Фірташа

Працівники столичної міліції в масках зі зброєю проводять слідчі дії в Миколаївському морському спеціалізованому порту Ніка-Тера, який належить бізнесменові Дмитру Фірташу.

Таку інформацію підтвердили співробітники підприємства, інформує Укрінформ.

Фото: НикВести

"Нам усім сказали вийти в коридор адмінприміщення, вели себе досить зухвало, а спецпризначенці почали обшукувати кабінети. Робота підприємства заблокована", - розповів один з працівників.

Фото: НикВести

У прокуратурі Миколаївської області повідомили, що нічого про це не знають, адже слідчі дії проводить Генеральна прокуратура і столичний спецпідрозділ Корд. Місцеві правоохоронці до операції не притягувалися.

Фото: НикВести

Нагадаємо, Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ, за оперативного супроводження Департаменту захисту економіки Нацполіції, обшукав підприємства українського бізнесмена Дмитра Фірташа через підозри у відмиванні близько 500 млн гривень.