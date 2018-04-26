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Правоохоронці прийшли з обшуками в порт Фірташа

Слідчі дії проводить Генеральна прокуратура і столичний спецпідрозділ Корд
Працівники столичної міліції в масках зі зброєю проводять слідчі дії в Миколаївському морському спеціалізованому порту Ніка-Тера, який належить бізнесменові Дмитру Фірташу.
Правоохоронці прийшли з обшуками в порт Фірташа Фото: Ніка-Тера

Таку інформацію підтвердили співробітники підприємства, інформує Укрінформ.

Фото: НикВести

"Нам усім сказали вийти в коридор адмінприміщення, вели себе досить зухвало, а спецпризначенці почали обшукувати кабінети. Робота підприємства заблокована", - розповів один з працівників.

Фото: НикВести

У прокуратурі Миколаївської області повідомили, що нічого про це не знають, адже слідчі дії проводить Генеральна прокуратура і столичний спецпідрозділ Корд. Місцеві правоохоронці до операції не притягувалися.

Фото: НикВести

Нагадаємо, Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ, за оперативного супроводження Департаменту захисту економіки Нацполіції, обшукав підприємства українського бізнесмена Дмитра Фірташа через підозри у відмиванні близько 500 млн гривень.

 
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26 04 2018 15:15
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