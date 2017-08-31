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Правоохоронці шукають ДНК Димінського, - ЗМІ

Можливо, що за місцем проживання Димінського будуть проводитися такі заходи для виявлення його ДНК
Слідчі поліції ведуть пошук біологічних зразків бізнесмена, президента футбольного клубу "Карпати" (Львів) Петра Димінського.
Правоохоронці шукають ДНК Димінського, - ЗМІ Петро Димінський. Фото: прес-служба Петра Димінського

"Сьогодні проводяться слідчі дії в автомобілі Димінського. Шукають і збирають його біологічні зразки. Слідчі також хочуть оперативним (таємним) шляхом отримати такі біологічні зразки бізнесмена для порівняння", - повідомляють "Українські новини" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За його словами, можливо, за місцем проживання Димінського будуть проводитися такі заходи для виявлення.

"Українська правда" звернулась за коментарем до прес-секретаря Національної поліції Ярослава Тракало. Він пообіцяв повідомити інформацію стосовно пошуку біологічних даних Димінського згодом.

Як повідомляв iPress.ua, ДТП за участю автомобіля Димінського трапилася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10.

На місці аварії виявився власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Як повідомили очевидці, після ДТП Димінський закрився у позашляховику охорони.

О 18:00 львівська поліція поширила офіційне повідомлення про ДТП, з якого випливає, що за кермом Mercedes S 65 AMG був 43-річний львів’янин. Очевидно, мова йде про охоронця Димінського, який заявив, що саме він перебував за кермом у момент зіткнення. Петрові Димінському 62 роки.

Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.

Згодом стало відомо, що Національна поліція встановила відсутність провини охоронця бізнесмена, президента футбольного клубу "Карпати" (Львів) Петра Димінського у дорожньо-транспортній пригоді (ДТП), внаслідок якої загинула жінка.

Через годину бізнесмен вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви.

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31 08 2017 15:36
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