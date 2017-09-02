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Правоохоронці спіймали на хабарі податківця і митника

Суми обчислювалися тисячами доларів
Майор податкової міліції вимагав та отримав від директора приватного підприємства 4,5 тис. доларів за вирішення питання про непритягнення до кримінальної відповідальності, пов'язаної з діяльністю підприємства і сплатою податків.
Правоохоронці спіймали на хабарі податківця і митника Фото: zbroya.info

Заступника начальника відділу Головного управління Державної фіскальної служби в Херсонській області зловили на хабарі, повідомляється на сайті Генпрокуратури.

Під час отримання другої частини обумовленої суми хабара зловмисника затримано.

Крім того, при отриманні хабара в майже 6 тис. доларів затримали начальника митного поста «Східний» Київської міської митниці ГФС і його спільника.

У лютому митник почав вимагати і одержувати від цивільних осіб, які перетинають державний кордон України в зоні митного поста "Східний", неправомірну вигоду за розмитнення товарів.

Спочатку митник разом з брокером отримали за таку "послугу" від громадянина 5,6 тис. доларів. Надалі, під час отримання другої частини обумовленої суми в розмірі 350 доларів, брокера було затримано. Згодом, після проведення обшуків за місцем роботи і проживання, затримано і начальника митного поста.

Заступник начальника одного з відділів ГУ ДФС у Херсонській області вимагав від підприємця 4,5 тис. дол. за "непомічання" порушень податкового законодавства.

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09 02 2017 20:18
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