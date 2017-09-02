Правоохоронці спіймали на хабарі податківця і митника
Заступника начальника відділу Головного управління Державної фіскальної служби в Херсонській області зловили на хабарі, повідомляється на сайті Генпрокуратури.
Під час отримання другої частини обумовленої суми хабара зловмисника затримано.
Крім того, при отриманні хабара в майже 6 тис. доларів затримали начальника митного поста «Східний» Київської міської митниці ГФС і його спільника.
У лютому митник почав вимагати і одержувати від цивільних осіб, які перетинають державний кордон України в зоні митного поста "Східний", неправомірну вигоду за розмитнення товарів.
Спочатку митник разом з брокером отримали за таку "послугу" від громадянина 5,6 тис. доларів. Надалі, під час отримання другої частини обумовленої суми в розмірі 350 доларів, брокера було затримано. Згодом, після проведення обшуків за місцем роботи і проживання, затримано і начальника митного поста.
Заступник начальника одного з відділів ГУ ДФС у Херсонській області вимагав від підприємця 4,5 тис. дол. за "непомічання" порушень податкового законодавства.
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