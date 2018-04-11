Правоохоронці сподіваються, що затримані дадуть додаткові свідчення про замовника Гандзюк

У Національній поліції розраховують, що затримані у справі нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк дадуть додаткові свідчення про замовника злочину.

Про це в неділю, 4 листопада, повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв.

"Остаточний висновок щодо причин смерті матимемо після проведення судово-медичної експертизи. Утім очевидно: смерть Катерини – це наслідок зухвалого нападу, який стався на неї 31 липня цього року в Херсоні. За цим фактом поліція затримала п'ятьох співучасників злочину, яких було заарештовано. Серед них – безпосередній організатор і виконавець. Сьогодні у зв'язку зі смертю Катерини Гандзюк слідчі вже перекваліфікували цю справу як "закінчене вбивство". Кримінальне провадження буде розслідуватися як "умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб", – розповів Князєв.

За його словами, оскільки слідство майже завершене, вся доказова база зібрана, найближчим часом матеріали кримінального провадження мають передати до суду. Якщо провина затриманих буде доведена, їм загрожує до 15 років позбавлення волі або пожиттєве ув'язнення.

"Тобто що стосується організатора і виконавців – свою роботу поліція виконала. Водночас, хочу нагадати, що, за ініціативи Генеральної прокуратури, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження і працює над встановленням замовника цього підлого нападу. Національна поліція України надає всю необхідну допомогу, аби замовник був названий і поніс покарання. У зв'язку зі смертю потерпілої очікуємо, що затримані організатори нападу дадуть додаткові свідчення щодо того, чиє замовлення вони виконували", – зазначив глава Нацполіції.

Нагадаємо, керівник справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.