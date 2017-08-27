Правоохоронці у Флориді застрелили жінку, яка хотіла себе застрелити

28-річна дівчина перебувала в своїй квартирі і погрожувала накласти на себе руки

В американському місті Санрайз, штат Флорида штурмова група SWAT застрелила озброєну жінку, яка погрожувала самогубством.

Про це повідомляє The New York Times.

Правоохоронці прибули у квартиру 28-річної Крістен Ембері і намагалися вести з нею переговори. Коли жінка, яка продовжувала погрожувати вбити себе, перестала відповідати на сигнали SWAT, правоохоронці увірвалися в будинок та почали стріляти в озброєну пістолетом Крістен.

Дівчина померла на місці. Офіцери не постраждали.

Наразі поліція міста не коментує цей інцидент. Також невідомі причини бажання Крістен накласти на себе руки.

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