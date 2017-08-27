Правоохоронці у Флориді застрелили жінку, яка хотіла себе застрелити
Про це повідомляє The New York Times.
Правоохоронці прибули у квартиру 28-річної Крістен Ембері і намагалися вести з нею переговори. Коли жінка, яка продовжувала погрожувати вбити себе, перестала відповідати на сигнали SWAT, правоохоронці увірвалися в будинок та почали стріляти в озброєну пістолетом Крістен.
Дівчина померла на місці. Офіцери не постраждали.
Наразі поліція міста не коментує цей інцидент. Також невідомі причини бажання Крістен накласти на себе руки.
Нагадаємо, пацієнт Мурманського обласного онкологічного диспансеру (Росія) вбив завідувача поліклінічним відділенням, після чого вкоротив собі віку.
У Святошинському районі Києва 44-річний чоловік підірвав себе гранатою.
Журналіст "Новой газети" Алі Феруз (справжнє ім'я Худоберді Нурматов), якого суд напередодні ухвалив депортувати в Узбекистан, спробував накласти на себе руки.
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