Правоохоронці у Львові затримали близько 50 осіб із кастетами, ланцюгами і ножами, – ФОТО
Про це повідомляє прес-служба обласної Нацполіції.
До правоохоронців звернулися близько 17:30 із повідомленням про підозрілих людей, які можуть мати з собою зброю. На місце виїхали патрульні, слідчо-оперативна група та працівники інших служб.
"Правоохоронці локалізували підозрілих громадян та вилучили у них газові балончики, кастети, ножі та інші предмети, які можуть бути використані для нанесення тілесних ушкоджень. Зараз поліцейські встановлюють особи громадян та проводять першочергові заходи", – йдеться в повідомленні Нацполіції.
Фото: facebook.com/reutski
Фото: facebook.com/reutski
Фото: facebook.com/reutski
Фото: facebook.com/reutski
За інформацією "Радіо Свобода", близько 50 людей зі зброєю були біля будівлі магазину громадської організації "Автономний опір", однак членів організації серед затриманих немає.
Як повідомляв iPress.ua, активісти лівої організації "Автономний опір" розповіли сьогодні, що представники поліції та ультраправих організацій не пустили їх на марш УПА і підкинули зброю.
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