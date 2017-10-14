Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Правоохоронці у Львові затримали близько 50 осіб із кастетами, ланцюгами і ножами, – ФОТО

Затримані перебували біля будівлі магазину громадської організації "Автономний опір"
У Львові неподалік центру міста правоохоронці затримали групу людей з кастетами, ножами і ланцюгами.
Правоохоронці у Львові затримали близько 50 осіб із кастетами, ланцюгами і ножами, – ФОТО Фото: facebook.com/reutski

Про це повідомляє прес-служба обласної Нацполіції.

До правоохоронців звернулися близько 17:30 із повідомленням про підозрілих людей, які можуть мати з собою зброю. На місце виїхали патрульні, слідчо-оперативна група та працівники інших служб.

"Правоохоронці локалізували підозрілих громадян та вилучили у них газові балончики, кастети, ножі та інші предмети, які можуть бути використані для нанесення тілесних ушкоджень. Зараз поліцейські встановлюють особи громадян та проводять першочергові заходи", – йдеться в повідомленні Нацполіції.


Фото: facebook.com/reutski


Фото: facebook.com/reutski


Фото: facebook.com/reutski


Фото: facebook.com/reutski

За інформацією "Радіо Свобода", близько 50 людей зі зброєю були біля будівлі магазину громадської організації "Автономний опір", однак членів організації серед затриманих немає.

Як повідомляв iPress.ua, активісти лівої організації "Автономний опір" розповіли сьогодні, що представники поліції та ультраправих організацій не пустили їх на марш УПА і підкинули зброю.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 10 2017 23:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.