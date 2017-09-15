CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПравоохоронці встановили особу підозрюваного у причетності до теракту в Лондоні (Великобританія), що стався сьогодні, 15 вересня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Правоохоронці встановили особу підозрюваного у причетності до теракту в Лондоні
Теракт в Лондоні стався сьогодні, 15 вересня
Фото: lenta.ru
"Джерела в службі безпеки говорять, що вони ідентифікували підозрюваного, який брав участь в організації вибуху на станції метро Парсонс-Грін, з допомогою кадрів відеоспостереження", - повідомляє журналіст Sky News Марк Вайт у Twitter.
BREAKING -Security sources say they've identified a suspect involved in the Parsons Green bombing, with the aid of CCTV footage— Mark White (@skymarkwhite) 15 вересня 2017 р.
Нагадаємо, у лондонському метро на станції "Парсонс Грін" стався вибух. В задній частині поїзда вибухнув білий контейнер.
Згодом надійшло повідомлення, що Лондоні поліція знешкоджує другу бомбу, виявлену в метро після того, як відбувся вибух першої. За попередніми, даними, відбувся теракт.
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15 09 2017 18:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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