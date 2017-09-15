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Правоохоронці встановили особу підозрюваного у причетності до теракту в Лондоні

Теракт в Лондоні стався сьогодні, 15 вересня
Правоохоронці встановили особу підозрюваного у причетності до теракту в Лондоні (Великобританія), що стався сьогодні, 15 вересня.
Правоохоронці встановили особу підозрюваного у причетності до теракту в Лондоні Фото: lenta.ru

"Джерела в службі безпеки говорять, що вони ідентифікували підозрюваного, який брав участь в організації вибуху на станції метро Парсонс-Грін, з допомогою кадрів відеоспостереження", - повідомляє журналіст Sky News Марк Вайт у Twitter.

 

Нагадаємо, у лондонському метро на станції "Парсонс Грін" стався вибух. В задній частині поїзда вибухнув білий контейнер.

Згодом надійшло повідомлення, що Лондоні поліція знешкоджує другу бомбу, виявлену в метро після того, як відбувся вибух першої. За попередніми, даними, відбувся теракт.

 
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15 09 2017 18:15
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