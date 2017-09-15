Теракт в Лондоні стався сьогодні, 15 вересня

Правоохоронці встановили особу підозрюваного у причетності до теракту в Лондоні (Великобританія), що стався сьогодні, 15 вересня.

"Джерела в службі безпеки говорять, що вони ідентифікували підозрюваного, який брав участь в організації вибуху на станції метро Парсонс-Грін, з допомогою кадрів відеоспостереження", - повідомляє журналіст Sky News Марк Вайт у Twitter.

BREAKING -Security sources say they've identified a suspect involved in the Parsons Green bombing, with the aid of CCTV footage — Mark White (@skymarkwhite) 15 вересня 2017 р.

Нагадаємо, у лондонському метро на станції "Парсонс Грін" стався вибух. В задній частині поїзда вибухнув білий контейнер.

Згодом надійшло повідомлення, що Лондоні поліція знешкоджує другу бомбу, виявлену в метро після того, як відбувся вибух першої. За попередніми, даними, відбувся теракт.